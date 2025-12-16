RETRO RÁDIÓ

"Soha nem vezérelt a pénz" – Gálvölgyi János kifakadt az anyagiakról: így él a nagy nevettető

A többszörösen elismert színművész mesélt arról, milyen családban nőtt fel, hogyan élte meg a gyerekkort, és mit jelent számára a valódi boldogság, ami nem egyenlő az anyagiakkal. Gálvölgyi János szerint a pénz soha nem irányította az életét, a legfontosabb értékeket a család adta.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.16. 17:35
gálvölgyi jános színművész angyalföldön gálvölgyi élet feleség pénz

Gálvölgyi János színművész, a Neshama TV podcastjében tőle szokatlan módon nyílt meg a pénzről és az anyagiakról. Ritkán beszél ezekről a témákról, most azonban őszintén idézte fel gyerekkorát, családi körülményeit és a pénzhez való viszonyát.

Gálvölgyi János színművész a tőle szokatlan módon beszélt a pénzről.
Gálvölgyi János betegsége óta sem vonult vissza (Fotó: Hot Magazin)

Gálvölgyi János: "Nem tudom azt mondani, hogy szegények voltunk"

„Apám tisztviselő volt, anyukám ápolónő. Angyalföldön laktunk, két szoba, egy konyha, nagymamával együtt. Nem tudom azt mondani, hogy szegények voltunk – ha nem tudsz mihez viszonyítani, nem tudod, mi a gazdagság vagy a szegénység” –  kezdte mesélni Gálvölgyi. Hozzátette, hogy számára mindig biztosított volt a megélhetés, és a pénz soha nem irányította az életét: 

Engem soha nem vezérelt a pénz. Voltak időszakok, amikor kétségbeestem, hogy mi lesz holnap, de ez már családos emberként történt. Amíg nem tudsz mihez viszonyítani, az ember nem érzi a nélkülözést.

Gálvölgyi hozzátette, hogy gyerekkorában, a szocializmusban egy zárt világban nőtt fel, ahol nem volt összehasonlítási alap a gazdagsággal vagy szegénységgel. „Nagyon jól éreztük magunkat. Nem panaszkodom a gyerekkoromra. A pénz soha nem vetett föl, de soha nem volt nélkülözés sem” – mondta.

GÁLVÖLGYI János
Gálvölgyi János felesége, Gálvölgyi Judit többször megmondta a színművésznek, hogy mire van pénzük és mire nincs (Fotó: Keleti Éva)

A Gálvölgyi János filmekbe is beillene: nyakkendő mániája volt

Ám színművész egy különleges személyes anekdotával tudott reflektálni a pénzhez való viszonyára. Bár a pénz sosem kötötte le a fantáziáját, az érdekes és exkluzív nyakkendők annál jobban. 

Egyszer Hollandiában voltunk egy rövid utazáson. Akkoriban nyakkendőmániás voltam, és kinéztünk egy nyakkendőt. Az árát hallva rádöbbentem, hogy négy napra, a feleségemnek és a két lányomnak az összes költségvetésünk pont annyi, amennyibe a nyakkendő kerül. Akkor azt mondtam, ennyi. Azóta nincs nyakkendő 

– mesélte nevetve.

Bár ma már Gálvölgyi sokféle öltöny és nyakkendő közül válogathat, de hangsúlyozta, hogy a stílust nem a pénz határozza meg. „Az úriemberek sem öltöznek ma már úgy, és a pénz nem jelenti automatikusan a stílust” – mondta.

Gálvölgyi János tőle megszokott módon most sem moralizált, egyszerűen csak elmondta, hogyan élte meg a gyerekkort és hogyan viszonyul a pénzhez. 

A színművész visszaemlékezései rávilágítanak arra, hogy a mindennapi élet nem kizárólag anyagi kérdés. Az apró örömök, a családi háttér, a biztonságérzet és a közösen megélt pillanatok olyan értékek, amelyeknek nincs áruk, mégis meghatározóak. Gálvölgyi szerint a pénz eszköz, nem cél, a valódi értékeket pedig nem lehet forintosítani.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu