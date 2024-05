Szívszorító fotó! Gálvölgyi Jánost a születésnapján lepték meg színész kollégái

A Kossuth-díjas színészlegenda életét tavaly a lányai mentették meg saját bevallása szerint. Mint ismert, otthonában lett rosszul Gálvölgyi János, akit súlyos légzési nehézséggel szállították kórházba és ott életmentő beavatkozásokon esett át. Úgy nézett ki, hogy a 75. születésnapját is a kórházi szobában ünnepli, de végül szerencsére előtte haza engedték. Most, egy évvel később Csonka Pici köszöntötte otthonában a művészt, akivel pályája kezdete óta színészpartnerként és rendezőként is többször dolgozott együtt.

Gálvölgyi János és Csonka András nem csak kollégák, de barátok is lettek az évek alatt (Fotó: Instagram)

Gálvölgyi Jánost Csonka Piciék köszöntötték szülinapján

Súlyos állapotban került egy éve kórházba a színészlegenda, ráijesztve nem csak a családjára, de kollégáira és az általa nagyra értékelt publikumra is. Az intenzív osztályon mindent megtettek Gálvölgyi Jánosért, pár nappal bekerülése után már jó hírt kapott a családja. Lekerült a lélegeztetőgépről, a hangulata is kielégítő lett, s olyannyira jobban volt, hogy már a kórházi dolgozókat is sikerült jó kedvre derítenie néhány hamisíthatatlan Gálvölgyi-féle mondattal. A születésnapját már otthon töltötte szeretteivel, de vendégeket nem fogadhatott. Azóta a színészlegenda nagyon vigyáz magára, jól van. Vasárnap meg is lepték őt kollégái, akik nagyon sokat tanultak tőle, felnéznek rá: Csonka Pici Serbán Attilával és Nagy Sanyival állított be a színészhez.

Ma van Gálvölgyi János 76. születésnapja. A nagy jubileumi buli tavaly, az ismert okokból, elmaradt, de ma otthonában leptük meg, és köszöntöttük fel barátaimmal. Isten éltesse Őt nagyon sokáig!

- írta a közös fotóhoz Csonka András.