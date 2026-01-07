Elvált az egykori álompár, napvilágra kerültek a részletek
A színésznő szeptemberben beadta a válópert 19 éve házastársa, Keith Urban ellen. Alig néhány hónappal később Nicole Kidman és Keith Urban válása hivatalosan is végleges lett.
Az 58 éves színésznő és az 57 éves zenész néhány hónap alatt megegyezésre jutottak. Nicole Kidman kapja a 17 éves Sunday és a 15 éves Faith elsődleges felügyeleti jogát, Keith pedig nem fizet majd havi gyerektartást. Ugyanakkor sem Nicole, sem Keith nem fogja fizetni a házastársi tartásdíjat.
Nicole Kidman és Keith Urban válása hivatalosan is végleges
Nicole Kidman állítólag azt tervezi, hogy a gyerekeket 306 napig lesznek nála, míg Keith csak 59 napot kap az évből, ami azt jelenti, hogy lányok csak minden második hétvégén találkozhatnak az édesapjukkal. A bírósági dokumentumokból kiderült az is, hogy Nicole és Keith szeptember elején megállapodtak a szülői feladatok megosztásáról.
A bírósági dokumentumok szerint a pár ingatlanvagyonát szétosztják, és mindketten megtartják azt, ami már a tulajdonukban van. Nicole és Keith megosztják egymás között portfóliójuk nagy részét, amely egy luxus két szintes házat Manhattanben, egy házat Beverly Hillsben, egy kastélyt Nashville-ben és egy birtokot Ausztrália déli hegyvidékén, Új-Dél-Walesben tartalmaz.
Nicole és Keith 19 év házasság után 2025 szeptemberében jelentették be válásukat. Akkoriban azt írták, hogy az egykori házaspár a karrierjük követelményei és az intimitás hiánya miatt távolodott el egymástól. Egy forrás akkoriban azt állította:
Keith soha nem látja Nicole-t, vagy ő forgat, vagy ő turnézik. Nagyon szerették egymást, és lehet, hogy nem válnak el. Több évtizede vannak együtt, szóval elképzelhető, hogy kibékülnek, de a jelenlegi helyzetben nem egy pár.
Az elmúlt hónapokban nyilvánosan is látszott a feszültség a pár között, mivel tavaly év eleje óta nem látták őket együtt a nyilvánosság előtt. Júliusban pedig Urban hirtelen befejezett egy rádióinterjút, miután egy kérdést kapott Nicole Kidman legutóbbi filmszerepeiről - számolt be róla a Mirror.
