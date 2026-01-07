Elvált az egykori álompár, napvilágra kerültek a részletek

Az 58 éves színésznő és az 57 éves zenész néhány hónap alatt megegyezésre jutottak. Nicole Kidman kapja a 17 éves Sunday és a 15 éves Faith elsődleges felügyeleti jogát, Keith pedig nem fizet majd havi gyerektartást. Ugyanakkor sem Nicole, sem Keith nem fogja fizetni a házastársi tartásdíjat.

Nicole Kidman és Keith Urban 19 év után váltak el Fotó: NurPhoto via AFP

Nicole Kidman és Keith Urban válása hivatalosan is végleges

Nicole Kidman állítólag azt tervezi, hogy a gyerekeket 306 napig lesznek nála, míg Keith csak 59 napot kap az évből, ami azt jelenti, hogy lányok csak minden második hétvégén találkozhatnak az édesapjukkal. A bírósági dokumentumokból kiderült az is, hogy Nicole és Keith szeptember elején megállapodtak a szülői feladatok megosztásáról.

A bírósági dokumentumok szerint a pár ingatlanvagyonát szétosztják, és mindketten megtartják azt, ami már a tulajdonukban van. Nicole és Keith megosztják egymás között portfóliójuk nagy részét, amely egy luxus két szintes házat Manhattanben, egy házat Beverly Hillsben, egy kastélyt Nashville-ben és egy birtokot Ausztrália déli hegyvidékén, Új-Dél-Walesben tartalmaz.

Nicole és Keith 19 év házasság után 2025 szeptemberében jelentették be válásukat. Akkoriban azt írták, hogy az egykori házaspár a karrierjük követelményei és az intimitás hiánya miatt távolodott el egymástól. Egy forrás akkoriban azt állította:

Keith soha nem látja Nicole-t, vagy ő forgat, vagy ő turnézik. Nagyon szerették egymást, és lehet, hogy nem válnak el. Több évtizede vannak együtt, szóval elképzelhető, hogy kibékülnek, de a jelenlegi helyzetben nem egy pár.

Az elmúlt hónapokban nyilvánosan is látszott a feszültség a pár között, mivel tavaly év eleje óta nem látták őket együtt a nyilvánosság előtt. Júliusban pedig Urban hirtelen befejezett egy rádióinterjút, miután egy kérdést kapott Nicole Kidman legutóbbi filmszerepeiről - számolt be róla a Mirror.