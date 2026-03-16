Menekülni kényszerül egy édesapa a saját otthonából a paranormális jelenségek miatt

Paranormális jelenségek miatt érzi egyetlen megoldásnak a menekülést egy két gyermekes édesapa, akinek az otthonában megmagyarázhatatlan dolgok történnek.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Menekülni kényszerül egy édesapa a saját otthonából, ugyanis egy dühös szellem mindennap rettegésben tartja. Willow Hunter alig hét hónappal ezelőtt költözött be az otthonába, de már is elege van, miután kísérteties jelenségeket tapasztalt, a biztonsági kamerái is egyre több paranormális tevékenységet rögzítenek, például a maguktól becsapódó ajtókat és a szintén maguktól megmozduló játékokat. Az események nem sokkal azután kezdődtek, hogy beköltözött a lakásba a 31 éves férfi.

A kétgyermekes édesapának egy Kari névre hallgató macskája is van, ő is szintén furcsán viselkedett, nem akart lemenni a földszintre. Ekkor szerelte fel a biztonsági kamerát a nappaliba, hogy kiderítse történik-e valami szokatlan.

A felvételek egyikén Willow kislánya a padlón játszik, amikor az egyik játék kigördül a képből, és egy gördeszka hangos huppanással a földre esik. A kislány ezután rémülten szaladt fel az emeletre, majd azt mondta: „valaki volt a szobában vele”. Egy másik felvételen az látszik, ahogy a nappali ajtaja hirtelen kinyílik és becsukódik, egy harmadikon egy plüssmackó esik a földre mielőtt az ajtó kinyílna.

A videójáték-fejlesztőként dolgozó férfi hátborzongatónak nevezte az eseményeket, és rossz érzései vannak a lakásban lévő szellemekkel kapcsolatban.

Sosem hittem a paranormális dolgokban, inkább logikus magyarázatokat keresek. Néhány dologra azonban nehéz racionális magyarázatot találni. Próbáltam mindenre magyarázatot adni.

- mondja a férfi majd megemlíti, hogy sokszor kopogást is hall, és hogy szinte minden második nap történik valami. Willow energiáit elszívják a paranormális jelenségek, emiatt képes akár 18 órát is egyhuzamban végig aludni.

A férfi most már a költözést fontolgatja, aki részben a paranormális jelenségek és részben a magas lakbér miatt szeretne elköltözni a lakásból. - áll a Daily Star cikkében.