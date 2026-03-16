Menekülni kényszerül egy édesapa a saját otthonából a paranormális jelenségek miatt

Videóra vette a furcsa történéseket. A paranormális jelenségek miatt menekülni akar.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.16. 05:30
Paranormális jelenségek miatt érzi egyetlen megoldásnak a menekülést egy két gyermekes édesapa, akinek az otthonában megmagyarázhatatlan dolgok történnek. 

A paranormális jelenségek már teljesen kimerítik a két gyermekes édesapát
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Menekülni kényszerül egy édesapa a saját otthonából, ugyanis egy dühös szellem mindennap rettegésben tartja. Willow Hunter alig hét hónappal ezelőtt költözött be az otthonába, de már is elege van, miután kísérteties jelenségeket tapasztalt, a biztonsági kamerái is egyre több paranormális tevékenységet rögzítenek, például a maguktól becsapódó ajtókat és a szintén maguktól megmozduló játékokat. Az események nem sokkal azután kezdődtek, hogy beköltözött a lakásba a 31 éves férfi. 

A kétgyermekes édesapának egy Kari névre hallgató macskája is van, ő is szintén furcsán viselkedett, nem akart lemenni a földszintre. Ekkor szerelte fel a biztonsági kamerát a nappaliba, hogy kiderítse történik-e valami szokatlan. 

@willowhunter74 Here is the first bit of strange footage I have managed to record on my new cctv camera. It is pretty creepy not gonna lie, the way it closes itself I have not seen that happen before. #paranormalactivity #ghosts #scary #ghostfootage #cctv ♬ Suara Serem (Remastered 1979) - Pen's music

A költözést fontolgatja az édesapa

A felvételek egyikén Willow kislánya a padlón játszik, amikor az egyik játék kigördül a képből, és egy gördeszka hangos huppanással a földre esik. A kislány ezután rémülten szaladt fel az emeletre, majd azt mondta: „valaki volt a szobában vele”. Egy másik felvételen az látszik, ahogy a nappali ajtaja hirtelen kinyílik és becsukódik, egy harmadikon egy plüssmackó esik a földre mielőtt az ajtó kinyílna. 

A videójáték-fejlesztőként dolgozó férfi hátborzongatónak nevezte az eseményeket, és rossz érzései vannak a lakásban lévő szellemekkel kapcsolatban. 

Sosem hittem a paranormális dolgokban, inkább logikus magyarázatokat keresek. Néhány dologra azonban nehéz racionális magyarázatot találni. Próbáltam mindenre magyarázatot adni.

 - mondja a férfi majd megemlíti, hogy sokszor kopogást is hall, és hogy szinte minden második nap történik valami. Willow energiáit elszívják a paranormális jelenségek, emiatt képes akár 18 órát is egyhuzamban végig aludni. 

A férfi most már a költözést fontolgatja, aki részben a paranormális jelenségek és részben a magas lakbér miatt szeretne elköltözni a lakásból. - áll a Daily Star cikkében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
