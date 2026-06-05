Hatezer milliárd forint füstölög el: hamis vape és cigaretta a piacon

A hagyományos cigaretták égető problémái mellett a német Fraunhofer Kutatóintézet nemrég felmérte a folyadékkal működő vape-piacot Európában. Az eredmények szerint egyre súlyosabb problémával néz szembe Európa: a termékek közel fele nem a legális piacról származik - írja a VG.

Illegális cigarettát semmisítenek meg a hatóságok Fotó: Kokkis

A szabályozatlan termékek forgalma már most meghaladja a 6,6 milliárd eurót (csaknem 2400 milliárd forintot), becslések szerint 2030-ra a 10,8 milliárd eurót is elérheti. A helyzet odáig súlyosbodott, hogy a növekvő közegészségügyi kockázatok és Európa adóbevételeinek kiesése mellett a legális piaci szereplőkre is jelentős hatást gyakorol, munkahelyeket is veszélybe sodorva.

Emellett a világ egyik vezető tanácsadócége, a KPMG immár 20. éve méri fel Európában a nikotintartalmú termékek illegális piacát. A legfrissebb jelentés szerint 2025-ben lesújtó a helyzet: a cigaretták feketepiaci aránya 2014 óta először ismét 10 százalék fölé emelkedett az Európai Unióban, ráadásul csak tavaly több mint 7 százalékkal nőtt az illegális cigaretták fogyasztása a megelőző évhez képest. A vizsgálat nemcsak az EU tagállamaira, hanem 38 európai országra terjedt ki: az illegális cigaretták mennyisége elérte az 55,3 milliárd szálat.

Az illegális dohánytermékek három kategóriába sorolhatók:

Csempészett áru (Contraband): az adott országba illegálisan hozzák be, megkerülve az adókat és vámokat.

Hamisítvány (Counterfeit): illegálisan gyártott cigaretta, amely ismeretlen eredetű és összetételű.

Szürkezónás cigaretta (Illicit whites): Jellemzően Ázsiában, Közel-Keleten vagy Kelet-Európában legálisan gyártott cigaretták, amelyeket kifejezetten illegális piacokra szánnak. Általában nem ismert márkák, amelyeket az adott országban hivatalosan nem is forgalmaznak.

Az unión belül gyártják már a hamis cigarettát

Az illegális dohánypiac legfontosabb változása, hogy a hagyományos, kelet–nyugati csempészútvonalak szerepe fokozatosan háttérbe szorul, miközben egyre nagyobb súlyt kapnak az Európai Unión belül előállított hamis cigaretták. A jelentés szerint a hamisítványok mennyisége 2025-ben meghaladta a 18,3 milliárd szálat, ami az összes illegális fogyasztás 44 százalékát jelenti.