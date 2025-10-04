Ledöbbent a férfi: szellemet kapott lencsevégre biztonsági kamerája

Egy férfi értesítést kapott, miszerint valaki az ajtaja előtt áll, azonban mikor megnézte biztonsági kamerája felvételét csupán egy szellemet látott elsétálni a háza előtt. A rövid videón egy fehér alak surrant el fényes nappal a járdán, majd a semmiben eltűnt.

A férfit sokkolta a szellem látványa. (Képünk illusztráció) Fotó: Raggedstone

A szomszédos temető egyik szellem lakója tehetett látogatót a férfinél

A 42 éves Shane Irwin elmondta, hogy az okos kapucsengő este 8 óra előtt értesítette arról, hogy valaki az ajtaja előtt áll. Viszont amikor visszanézte a felvételt, meglepődve látta, hogy senki sincs ott, egészen addig, amíg fel nem tűnt neki a járdán az a furcsaság, ami szerinte egy kísértet volt.

Shane, aki saját bevallása szerint rajong a horrorért, azt állítja, a felvételt még ijesztőbbé teszi az a tény, hogy egy temetővel szemben lakik.

A kapucsengő értesített, hogy valaki az ajtóm előtt áll, és elsőre nem láttam semmit. Aztán kiszúrtam. Körülbelül 15 percig újra meg újra visszanéztem, annyira király volt. Teljesen le voltam döbbenve

- mondta a férfi, aki a Pennsylvania állambeli, Slippery Rockban él.

Pont ott, az utca túloldalán van egy temető. Nagyon érdekel a horror, imádom a szellemeket és a paranormális dolgokat, szóval szerintem ez fantasztikus volt

Shane szinte biztos abban, hogy egy valódi szellemet látott, hiszen nem volt köd, és az időjárás túl jó volt ahhoz, hogy az okozza az egészet.

Nappal ilyesmit nem szoktak látni. Láttam már hasonló videókat az interneten, de azok mindig éjjel készülnek és nagyon halványak. Ez viszont nagyon tiszta. Megmutattam a nővéremnek és néhány barátomnak, akik hisznek a szellemekben, és ők is azt mondták, biztosan sikerült valamit elkapnom

- tette hozzá a férfi.

Eerie Ring doorbell footage captures 'ghost' walking down street after chilling warninghttps://t.co/zQjHMhsrme — Orbit Echoes (@OrbitEchoes) October 4, 2025

A híres szellemek sem menekülhetnek a kamerák elől

Ezután a szokatlan eset után, egy híres szellemet is sikerült kamerán megörökíteni, amint az oxfordi vár egyik ajtajában ólálkodik. A képen egy fehér köpenyes alak áll az ajtó árnyékában, azon a helyszínen, ahonnan Matilda császárné 12. századi ostrom alatt menekült. Idővel több beszámoló is érkezett Matilda, I. Henrik király lányának, észleléseiről, valamint a történetekről, hogy szelleme továbbra is a történelmi oxfordi épület folyosóit járja.