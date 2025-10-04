Ledöbbent a férfi: szellemet kapott lencsevégre biztonsági kamerája

Egy férfi azt hitte, valaki az ajtaja előtt áll, de a kapucsengője egészen mást mutatott. A nappali fényben rögzített felvétel szerinte világos bizonyíték arra, hogy a szomszédos temető egyik szellem látogatta meg.
Egy férfi értesítést kapott, miszerint valaki az ajtaja előtt áll, azonban mikor megnézte biztonsági kamerája felvételét csupán egy szellemet látott elsétálni a háza előtt. A rövid videón egy fehér alak surrant el fényes nappal a járdán, majd a semmiben eltűnt.
A 42 éves Shane Irwin elmondta, hogy az okos kapucsengő este 8 óra előtt értesítette arról, hogy valaki az ajtaja előtt áll. Viszont amikor visszanézte a felvételt, meglepődve látta, hogy senki sincs ott, egészen addig, amíg fel nem tűnt neki a járdán az a furcsaság, ami szerinte egy kísértet volt.
Shane, aki saját bevallása szerint rajong a horrorért, azt állítja, a felvételt még ijesztőbbé teszi az a tény, hogy egy temetővel szemben lakik.
A kapucsengő értesített, hogy valaki az ajtóm előtt áll, és elsőre nem láttam semmit. Aztán kiszúrtam. Körülbelül 15 percig újra meg újra visszanéztem, annyira király volt. Teljesen le voltam döbbenve
- mondta a férfi, aki a Pennsylvania állambeli, Slippery Rockban él.
Pont ott, az utca túloldalán van egy temető. Nagyon érdekel a horror, imádom a szellemeket és a paranormális dolgokat, szóval szerintem ez fantasztikus volt
Shane szinte biztos abban, hogy egy valódi szellemet látott, hiszen nem volt köd, és az időjárás túl jó volt ahhoz, hogy az okozza az egészet.
Nappal ilyesmit nem szoktak látni. Láttam már hasonló videókat az interneten, de azok mindig éjjel készülnek és nagyon halványak. Ez viszont nagyon tiszta. Megmutattam a nővéremnek és néhány barátomnak, akik hisznek a szellemekben, és ők is azt mondták, biztosan sikerült valamit elkapnom
- tette hozzá a férfi.
Ezután a szokatlan eset után, egy híres szellemet is sikerült kamerán megörökíteni, amint az oxfordi vár egyik ajtajában ólálkodik. A képen egy fehér köpenyes alak áll az ajtó árnyékában, azon a helyszínen, ahonnan Matilda császárné 12. századi ostrom alatt menekült. Idővel több beszámoló is érkezett Matilda, I. Henrik király lányának, észleléseiről, valamint a történetekről, hogy szelleme továbbra is a történelmi oxfordi épület folyosóit járja.
A hátborzongató fotót egy ausztrál turista, Lewy Jones készítette. A rejtélyes alak kísértetiesen hasonlít a Matilda meneküléséről készült történelmi ábrázolásokra. A legenda szerint az asszony kimászott a torony ablakából, majd állítólag átsiklott a befagyott Temzén, hogy elkerülje fogvatartóját.
A fotó véletlenül készült a digitális fényképezőgépemmel, miközben visszafelé mentünk le a toronyból. Nem is vettem észre a képet, amíg haza nem értünk és nem nézegettem a napi fotókat. Úgy tűnik, egy fehér ruhás, köpenyes alak áll az ajtóban
- tette hozzá Jones.
A turista biztos volt abban, hogy a szoba teljesen üres volt, és nem volt ott semmilyen ruha, ugyanis korábban felfelé menet unokatestvérével is benéztek az ajtó mögé - írta a Mirror.
