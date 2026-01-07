A java még csak most jön: tetemes mennyiségű hó érkezik szerdán
Jobb felkészülni, több időjárási körülmény is nehezíti majd a közlekedést.
Sokan vártak rá, megérkezett és nem áll le továbbra sem: szerda reggelig ugyanis továbbra is sokfelé várható jelentős havazás, amelynek mennyisége napközben csökken majd. A felhőzet nyugaton csökken, ott a nap is előbukkanhat. Délutántól azonban ismét megvastagszik a felhőzet és kiterjedt havazás kezdődik újra, ami miatt a keleti tájakon tetemes mennyiségű hó várható. Ez mellett további veszélyt jelent majd az északnyugati, megélénkülő szél, ami magasabb hófalakat emel majd. De ha ez nem lenne elég, fagyni is fog, ami miatt kifejezetten nehéz lesz a közlekedés.
Az intenzív havazás veszélye miatt a HungaroMet Nonprofit Zrt. nyolc vármegyére elsőfokú, míg négy vármegyére másodfokú riasztást adtak ki a következő szöveggel:
24 óra alatt 20 cm-t meghaladó friss hó várható.
