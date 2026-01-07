RETRO RÁDIÓ

A java még csak most jön: tetemes mennyiségű hó érkezik szerdán

Jobb felkészülni, több időjárási körülmény is nehezíti majd a közlekedést.

Megosztás
Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.01.07. 06:00
időjárás havazás

Sokan vártak rá, megérkezett és nem áll le továbbra sem: szerda reggelig ugyanis továbbra is sokfelé várható jelentős havazás, amelynek mennyisége napközben csökken majd. A felhőzet nyugaton csökken, ott a nap is előbukkanhat. Délutántól azonban ismét megvastagszik a felhőzet és kiterjedt havazás kezdődik újra, ami miatt a keleti tájakon tetemes mennyiségű hó várható. Ez mellett további veszélyt jelent majd az északnyugati, megélénkülő szél, ami magasabb hófalakat emel majd. De ha ez nem lenne elég, fagyni is fog, ami miatt kifejezetten nehéz lesz a közlekedés.

Tetemes menyiségű hóvárható szerdán.
Tetemes menyiségű hóvárható szerdán. Fotó: Köpönyeg

Tetemes mennyiségű hó érkezik szerdán

Az intenzív havazás veszélye miatt a HungaroMet Nonprofit Zrt. nyolc vármegyére elsőfokú, míg négy vármegyére másodfokú riasztást adtak ki a következő szöveggel:

24 óra alatt 20 cm-t meghaladó friss hó várható.

Több vármegye is riasztás alatt a hó miatt. Fotó: met.hu

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu