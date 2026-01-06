RETRO RÁDIÓ

Térdig érő hó is eshet: az ország összes megyéjére riasztást adtak ki

Havazás, ónos eső és hófúvás mindenhol. Térdig érő hó és kőkemény téli idő sújtja az országot.

2026.01.06.
A hajnali órákban az északnyugatról érkező havazás lassan gyengült, míg délen és keleten még eső, havas eső, helyenként ónos eső hullott. Napközben a havazás tovább erősödik, és sokfelé összefüggő hótakaró alakulhat ki. Átmenetileg gyengülhet vagy rövid időre szünetelhet a csapadék, de délről újabb, kiterjedt havazásra lehet számítani. Minden megyében érvényes figyelmeztetés adtak ki a szélsőséges téli időjárás miatt.

Országos riasztás van érvényben a szélsőséges téli idő miatt

A vastagabb hóréteg főként a déli és keleti megyékben alakulhat ki. A Dunántúlon az északnyugati, majd északi szél többfelé élénk, a Bakonyban erős széllökések is lehetnek, ami hófúvást okozhat, és helyenként rontja a látási viszonyokat az utakon. 

A friss hó miatt 14 megyére citromsárga figyelmeztetést adtak ki, míg Baranya, Bács-Kiskun és Tolna vármegyében narancssárga riasztás lépett érvénybe, ezekben a térségekben 24 óra alatt akár 20 cm-nél is több hóra lehet számítani.

Forrás: met.hu

Ónos eső veszélye miatt három vármegyében, hófúvás miatt hat vármegyében van érvényben figyelmeztetés. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére egyszerre háromféle veszélyjelzést (havazás, ónos eső, hófúvás) adtak ki, és több más megyében is legalább kétféle figyelmeztetés érvényes – számolt be róla a Köpönyeg.

Jelenleg nincs olyan vármegyénk, ahol a szélsőséges időjárás miatt ne adtak volna ki valamilyen riasztást.

 

