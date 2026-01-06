Budapesten kifogott már a pár centis hó is, pedig a java még csak most jön
Megközelíthetetlen megállókról, csúszós lépcsőkről és a hókotrók hiányáról írnak a kommentelők.
Budapest hegyvidéki szakaszán jelentős fennakadásokkal szembesülhetnek a tömegközlekedők. Bár Karácsony Gergely főpolgármester állítása szerint mindenhol sikerült eltakarítani a leesett pár centis havat, az internetezők nem teljesen így látják.
Karácsony a közösségi médiában azt közölte, hogy a fővárosi útszakaszokat a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója a szokott prioritási sorrendben takarítja: először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek. A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.
A BKK-infó Facebook-oldalán ugyanakkor jól látszik,
eddig nem igazán sikerült megugrani a feladatot, több hegyvidéki buszjáratnál is kimaradtak megállók, mert a havazás és a csúszós utak miatt nem tudtak megállni a járművek.
A kommentelők szintén megközelíthetetlen megállókról, csúszós lépcsőkről számolnak be, valamint szóvá tették, hogy sehol nem találkoztak hókotrókkal, így némelyik főút életveszélyes a lefagyott vagy éppen latyakos úttest miatt.
A vasút- és HÉV-közlekedésben nincs jelentős fennakadás
Lázár János építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán ugyanakkor arról tájékoztatott, hogy a vasúton és a HÉV közlekedésében nincs jelentős fennakadás, a váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek, Budapest térségében több helyen javítást igényeltek. Az autóbuszos közlekedést nehezíti a hó, így Baranya, Tolna, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékben jelentősen megnövekedett menetidővel közlekednek a járművek.
A miniszter hangsúlyozta, a MÁV-csoport és a közútkezelők munkatársai azon dolgoznak, hogy minden közlekedő számára biztonságossá tegyék az utazást a magyar utakon és a vasúton.
Operatív Törzset hoztak létre
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatóak. Orbán Viktor miniszterelnök ezért úgy döntött, hogy Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével Operatív Törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására.
Azt kérik az emberektől, hogy a következő napokban kísérjék fokozott figyelemmel a meteorológiai riasztásokat (http://met.hu/), az aktuális útviszonyokat (http://utinform.hu/), a hatóságok közleményeit, valamint használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását (VÉSZ https://katasztrofavedelem.hu/37/vesz)!
Az Operatív Törzs tagjai: a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium, az Energiaügy Minisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Magyar Honvédség, a HungaroMET Zrt., az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Terrorelhárítási Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Közút Zrt. és a MÁV - Volán csoport vezető munkatársai.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre