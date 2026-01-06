RETRO RÁDIÓ

Lázár János a hóhelyzetről: Jelentés 2.0

„Fenntartjuk az I. fokú hókészenlétet a vasúton” – közölte a miniszter.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.06. 08:10
hóhelyzet felkészültség Lázár János

Kedd reggel friss jelentéssel indította a napot Lázár János a Facebook-oldalán. Az építési és közlekedési miniszter lényegre törően összesítette a tudnivalókat.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
A hóhelyzet kapcsán Lázár János kedd reggel friss jelentéssel indította a napot  (Fotó: mw)

„Jelentés 2.0 – A hajnali órák eseménytelenül teltek, komoly baleset nem volt. A fő-, és mellékutak burkolata az ország szinte teljes területén latyakos, hókásás, helyenként még havas. A látási viszonyok többnyire jók. A Magyar Közút hálózatán 322, az MKIF-nél 79 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban még mindig több mint 100.000 tonna útszórósó, és több mint kétmillió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.”
– kezdte Lázár János. Majd a vasúti közlekedésről írt:

„Fenntartjuk az I. fokú hókészenlétet a vasúton: a váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatközlekedés hajnalban országszerte minden vasútvonalon rendben elindult, nincsenek jelentős fennakadások. Az eljutás minden vonalon biztosított.”

Ezt követően az autóbuszos közlekedés helyzetéről adott tájékoztatást:

„Az autóbuszos közlekedést továbbra is nehezíti a hó: Veresegyház, Vác, Gödöllő, Esztergom térségében előfordulnak járatkimaradások, járműhibák, Komárom-Esztergom, Borsod-Abaúj-Zemplén, Zala, Vas vármegyében pedig az útviszonyok miatt maradnak ki megállók, de minden település elérhető.”

Megjegyezte: a HÉV közlekedésben nincs fennakadás.

Bejegytzését így zárta Lázár János: „A MÁV-csoport és a közútkezelők munkatársai továbbra is azon dolgoznak, hogy minden közlekedő számára biztonságossá tegyék az utazást a magyar utakon és a vasúton. Köszönöm a munkájukat!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu