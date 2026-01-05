RETRO RÁDIÓ

Lázár János: a téli időjárásra felkészültünk!

Tizenhárom vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást havazás és ónos eső miatt hétfőre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.05. 07:41
havazás felkészültség Lázár János

Igazi téllel indul a hét: 13 vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást havazás és ónos eső miatt hétfőre. Az építési és közlekedési miniszter ennek kapcsán megnyugtató bejelentéssel kezdte a napot a Facebook-oldalán.

Lázár János: a téli időjárásra felkészültünk! (Fotó: mw)

A téli időjárásra felkészültünk!

  • 739 téli elhárításra alkalmas jármű
  • 213 rakodógép a sórakodáshoz
  • 2301 szakember 12 órás váltott műszakban
  • 80 000+ tonna útszóró só készenlétben
  • 0–24 órás megerősített ügyelet úton és vasúton

– írta közösségi oldalán Lázár János.

 

