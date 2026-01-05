Lázár János: a téli időjárásra felkészültünk!
Tizenhárom vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást havazás és ónos eső miatt hétfőre.
Igazi téllel indul a hét: 13 vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást havazás és ónos eső miatt hétfőre. Az építési és közlekedési miniszter ennek kapcsán megnyugtató bejelentéssel kezdte a napot a Facebook-oldalán.
A téli időjárásra felkészültünk!
- 739 téli elhárításra alkalmas jármű
- 213 rakodógép a sórakodáshoz
- 2301 szakember 12 órás váltott műszakban
- 80 000+ tonna útszóró só készenlétben
- 0–24 órás megerősített ügyelet úton és vasúton
– írta közösségi oldalán Lázár János.
