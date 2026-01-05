Igazi téllel indul a hét: 13 vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást havazás és ónos eső miatt hétfőre. Az építési és közlekedési miniszter ennek kapcsán megnyugtató bejelentéssel kezdte a napot a Facebook-oldalán.

Lázár János: a téli időjárásra felkészültünk! (Fotó: mw)

A téli időjárásra felkészültünk! 739 téli elhárításra alkalmas jármű

213 rakodógép a sórakodáshoz

2301 szakember 12 órás váltott műszakban

80 000+ tonna útszóró só készenlétben

0–24 órás megerősített ügyelet úton és vasúton

– írta közösségi oldalán Lázár János.