Lázár János: szamizdat lett az igazságból

Nem hagyta szó nélkül Lázár János a Bors különkiadásának betiltását. A lap a Tisza Párt terveit osztotta meg az olvasókkal. Az az építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán közzétett videóban osztotta meg az ezzel kapcsolatos gondolatait.

Szamizdat lett az igazságból – mondta Lázár János a Bors különszámának betiltása kapcsán (Fotó: Lázár János Facebook-oldala)

Most épp a Borsnak a betiltott példányát olvasom. Vissza a '80-as évekbe, szamizdat lett az igazságból. Az egyik fővárosi tiszás bíró betiltotta a Bors nevezetű lap különkiadását, ami leírja az igazságot arról, hogy a tiszások mit is akarnak csinálni tulajdonképpen...

– mondja Lázár János a felvétel elején. A folytatás kiderül a videóból. Mutatjuk!