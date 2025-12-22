Lázár János: szamizdat lett az igazságból
A Bors betiltott példányát olvasta az építési és közlekedési miniszter.
Nem hagyta szó nélkül Lázár János a Bors különkiadásának betiltását. A lap a Tisza Párt terveit osztotta meg az olvasókkal. Az az építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán közzétett videóban osztotta meg az ezzel kapcsolatos gondolatait.
Most épp a Borsnak a betiltott példányát olvasom. Vissza a '80-as évekbe, szamizdat lett az igazságból. Az egyik fővárosi tiszás bíró betiltotta a Bors nevezetű lap különkiadását, ami leírja az igazságot arról, hogy a tiszások mit is akarnak csinálni tulajdonképpen...
– mondja Lázár János a felvétel elején. A folytatás kiderül a videóból. Mutatjuk!
