RETRO RÁDIÓ

Lázár János: szamizdat lett az igazságból

A Bors betiltott példányát olvasta az építési és közlekedési miniszter.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.22. 12:09
Lázár János bors Tisza Párt

Nem hagyta szó nélkül Lázár János a Bors különkiadásának betiltását. A lap a Tisza Párt terveit osztotta meg az olvasókkal. Az az építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán közzétett videóban osztotta meg az ezzel kapcsolatos gondolatait.

Szamizdat lett az igazságból – mondta Lázár János a Bors különszámának betiltása kapcsán (Fotó: Lázár János Facebook-oldala)

Most épp a Borsnak a betiltott példányát olvasom. Vissza a '80-as évekbe, szamizdat lett az igazságból. Az egyik fővárosi tiszás bíró betiltotta a Bors nevezetű lap különkiadását, ami leírja az igazságot arról, hogy a tiszások mit is akarnak csinálni tulajdonképpen...

– mondja Lázár János a felvétel elején. A folytatás kiderül a videóból. Mutatjuk!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu