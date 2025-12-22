Szombat után újra együtt Orbán Viktor és Lázár János
A miniszterelnök útátadót tartott hétfőn.
A nagy sikerű szombati szegedi Háborúellenes Gyűlés után újra egy színpadra állt Orbán Viktor és Lázár János. Hétfő délelőtt Orbán Viktor – többek közt – Lázár János társaságában átadta az M4 autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszát. A miniszterelnök beszéde
A miniszterelnök beszéde visszanézhető Orbán Viktor Facebook-oldalán. Mutatjuk:
