Háborúellenes Gyűlés: ezek dalok tették még emlékezetesebbé az eseményt

Az elmúlt hetek Háborúellenes Gyűlései nemcsak erős közéleti üzeneteket, hanem felejthetetlen zenei pillanatokat is hoztak. Curtis és Radics Gigi több ikonikus magyar slágert, valamint egy népdalt is újragondolt, míg egy különleges alkalommal Radics Gigi Nyerges Attilával, az Ismerős Arcok frontemberével állt színpadra. A dalok minden helyszínen a béke, az összetartozás és az otthon biztonságának fontosságát közvetítették – sokszor könnyeket csalva a közönség szemébe - írja a Bors.

Curtis is Radics Gigi minden Háborúellenes Gyűlésen elkápráztatták a közönséget (Fotó: MW)

A Szabadság vándorait az összes Háborúellenes Gyűlésen előadták

Curtis és Radics Gigi közös útja az október 23-ai állami ünnepség után indult el igazán, amikor feldolgozták Demjén Ferenc legendás dalát, a Szabadság vándorait. A produkció néhány nap alatt több milliós nézettséget ért el, és hamar a Háborúellenes Gyűlések egyik zenei jelképévé vált. A dalt később az összes rendezvényen előadták.

Radics Gigivel színpadra állni egy különleges élmény, nagyon megtisztelő számomra. Az első dalunk olyan sikeres lett, hogy egyszerűen vitt minket tovább a lendület. Inspiráltuk egymást, és közös gondolkodásra késztetett. Bevallom, magam sem hittem volna, hogy az október 23-ai ünnepség ekkora siker lesz, de nagyon boldog vagyok

– mondta korábban Curtis a Borsnak.

A rapper azt is elmondta, hogy szerinte miért rezonált ennyire a feldolgozás a közönséggel:

„Pár nap alatt több milliós nézettsége lett a Szabadság vándorai feldolgozásnak, ami úgy gondolom, annak köszönhető, hogy igényesen nyúltunk hozzá és át is ment az üzenet, amit szerettünk volna vele közvetíteni.”

Radics Gigi és Curtis második slágere a győri Háborúellenes Gyűlésen

A győri Háborúellenes Gyűlésen a Szabadság vándorai mellett újabb közös produkcióval is színpadra lépett Radics Gigi és Curtis. Ezúttal a Szeretni valakit valamiért című slágert dolgozták fel, amely a békés, biztonságos élet értékére irányította a figyelmet.

„A Szeretni valakit valamiért című gigasláger átdolgozását választottuk. Most egy kicsit más nézőpontból közelítettem a dalhoz, mint a Demjén-sláger esetében. Tőlünk nem is olyan messze, a szomszédunkban háború zajlik, és az az üzenet, hogy mi milyen jó helyen is vagyunk, békében és biztonságban élhetünk. A dalban benne van az, hogy mit is veszíthetnénk egy háborúval…” – fogalmazott akkor Curtis.

Be kell valljam, hogy nem igazán próbáltunk Gigivel, elég jól működünk együtt, úgyhogy nem is volt rá szükség

– tette hozzá.