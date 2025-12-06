- Kórházigazgató: a béke számunkra azt jelenti, hogy a tudásunk legjavát tudjuk nyújtani
- Tápai Szabina a Háborúellenes Gyűlésen: "Anyaként számomra az a fontos, hogy békében, szeretetben, biztonságban neveljük őket"
- Egy kis magyar falu pontosan tudja, mivel jár a háború
- Háborúellenes Gyűlés: Csiszár Jenő kérdezi Orbán Viktort
Fásy Ádám Orbán Viktorról: "békét akar, szeretetet, boldogságot hinteni az emberek közé"
A háborúban nagy veszteségek, tragédiák vannak.
Fásy Ádám is megérkezett a többszázezres tömegbe, amely a Kecskeméten megrendezett Háborúellenes Gyűlésen megjelent. Nem kertelt arról, hogy mit gondol Orbán Viktorról és a háborúról.
„Az az út, amit Orbán miniszterelnök úr mutat nekünk, mindig és mindenkor. Ez az út békét akar, szeretetet, boldogságot hinteni az emberek közé. Minden normális család, ember, a jó ügy mellé áll” – nyilatkozta a Borsnak az énekes, aki elárulta továbbá, hogy szerinte itt az idő, hogy az összefogás, a közös akarat legyen az irányadó:
A háborúban nagy veszteségek, tragédiák vannak. El se tudjuk képzelni — csak filmekben látjuk, de akkor is borzasztó dolog… Inkább beszéljünk a békéről, azért vagyunk itt
– szögezte le a mulatós legenda.
Egyre több sztárnak nyílik fel a szeme
Az utóbbi hetek Háborúellenes Gyűlései Magyarországon már országos mozgalommá nőtték ki magukat, tömeges részvétellel és széles társadalmi támogatással. Nem véletlen, hogy egyre több sztár áll azonosul az eszmékkel, köztük Curtis, Szabó Zsófi, Tóth Gabi, Nacsa Olivér vagy Cooky, de rengeteg színész és sportoló is csatlakozik folyamatosan, ezzel erősítve a békepárti üzenet láthatóságát.
A béke mindennél fontosabb
A békéről való beszéd ezúttal sem üres jelszó: sokaknak új lendületet ad, lehetőséget biztosít arra, hogy ne csak megemlékezzenek a veszteségekről, hanem együtt cselekedjenek a jövőért. Összességében, a Messzi István Sportcsarnokban nem csupán egy gyűlés zajlik — olyan emberek találkozhatnak, akiket összefűz az az erős vágy, hogy a világ jobb legyen; békében, emberségben, reményben.
- Kórházigazgató: a béke számunkra azt jelenti, hogy a tudásunk legjavát tudjuk nyújtani
- Tápai Szabina a Háborúellenes Gyűlésen: "Anyaként számomra az a fontos, hogy békében, szeretetben, biztonságban neveljük őket"
- Egy kis magyar falu pontosan tudja, mivel jár a háború
- Háborúellenes Gyűlés: Csiszár Jenő kérdezi Orbán Viktort
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre