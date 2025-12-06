RETRO RÁDIÓ

Fásy Ádám Orbán Viktorról: "békét akar, szeretetet, boldogságot hinteni az emberek közé"

A háborúban nagy veszteségek, tragédiák vannak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06. 12:16
Módosítva: 2025.12.06. 12:18
fásy ádám Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor

Fásy Ádám is megérkezett a többszázezres tömegbe, amely a Kecskeméten megrendezett Háborúellenes Gyűlésen megjelent. Nem kertelt arról, hogy mit gondol Orbán Viktorról és a háborúról.

Fásy Ádám vallomása fontos üzenetet hordoz (Fotó: Bors)

Az az út, amit Orbán miniszterelnök úr mutat nekünk, mindig és mindenkor. Ez az út békét akar, szeretetet, boldogságot hinteni az emberek közé. Minden normális család, ember, a jó ügy mellé áll” – nyilatkozta a Borsnak az énekes, aki elárulta továbbá, hogy szerinte itt az idő, hogy az összefogás, a közös akarat legyen az irányadó: 

A háborúban nagy veszteségek, tragédiák vannak. El se tudjuk képzelni — csak filmekben látjuk, de akkor is borzasztó dolog… Inkább beszéljünk a békéről, azért vagyunk itt

– szögezte le a mulatós legenda.

Fásy Ádám szerint Orbán Viktor a béke oldalán van.
A kecskeméti Háborúellenes Gyűlés jelszava magáért beszél (Fotó: MW)

Egyre több sztárnak nyílik fel a szeme

Az utóbbi hetek Háborúellenes Gyűlései Magyarországon már országos mozgalommá nőtték ki magukat, tömeges részvétellel és széles társadalmi támogatással. Nem véletlen, hogy egyre több sztár áll azonosul az eszmékkel, köztük Curtis, Szabó Zsófi, Tóth Gabi, Nacsa Olivér vagy Cooky, de rengeteg színész és sportoló is csatlakozik folyamatosan, ezzel erősítve a békepárti üzenet láthatóságát.

A béke mindennél fontosabb

A békéről való beszéd ezúttal sem üres jelszó: sokaknak új lendületet ad, lehetőséget biztosít arra, hogy ne csak megemlékezzenek a veszteségekről, hanem együtt cselekedjenek a jövőért. Összességében, a Messzi István Sportcsarnokban nem csupán egy gyűlés zajlik — olyan emberek találkozhatnak, akiket összefűz az az erős vágy, hogy a világ jobb legyen; békében, emberségben, reményben.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
