Jaber békét jött keresni Magyarországra, de szerelmet is talált

Jaber korábban elárulta a Borsnak, hogy imád Magyarországon élni, és szerinte ez a legjobb hely a világon. A rapper ezek után részt vett Orbán Viktor évértékelőjén, ahol kiállt a magyar kormány mellett, és elismerte a miniszterelnök úr teljesítményét. Jaber most tőle nem megszokott módon a magánéletéről vallott lapunknak, és elárulta, hogy a béke mellett a szerelemre is rátalált Magyarországon.

Korábban Jaber Orbán Viktor évértékelőjén is megjelent, ami miatt sokan betámadták a közösségi oldalakon (Fotó: Gábor Zoltán)

Jaber nem véletlen kötött ki Magyarországon

A rapper Kuvaitban töltötte gyerekkora nagy részét, ám már korán kiutazott Amerikába, hogy valóra váltsa álmait. Jaber életében csak ezután következett Magyarország, ahova nagy elvárásokkal érkezett.

Édesanyám magyar állampolgár, így gyerekként sokat jártunk ide nyaralni. Ilyenkor tudtam találkozni a nagymamámmal és anyukám családjával, akiktől csakis szeretetet kaptam és tanulhattam. Ezért, amikor kerestem a békét és a szeretetet, akkor úgy döntöttem, hogy elköltözök Magyarországra

– mondta lapunknak a rapper.

Jaber tehát a béke és a biztonság miatt költözött Magyarországra, mivel úgy érezte, hogy a világ nem jó irányba halad. „Ez egy nagyon szomorú világ, sok szomorú emberrel. Egy nagyon hideg világ tud ez lenni, de a nap végén itt tudtam megtalálni a szeretetet a levegőben” – árulta el Jaber.

Jaber párjáról ritkán szólal meg, de lapunknak elmesélte, hogy boldog kapcsolatban élnek (Fotó: Török Gergely)

Jaber családja még Kuvaitban él

Szerencsére nagyon jó kapcsolatot ápolok a szüleimmel. A legnagyobb példaképeim nekem, mivel még mindig együtt vannak, és ők tanítottak meg engem arra, hogyan is kell egy nagyszerű családot építeni. Sokszor szoktunk beszélni, és évente kétszer jönnek hozzám látogatóba. Nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy körülöttük tudtam felnőni

– mesélte lapunknak a rapper.

Jaber a béke mellett mást is talált Magyarországon. A kuvaiti származású előadó lapunknak magánélete titkairól is vallott. „Jelenleg párkapcsolatban élek. A családalapítást pedig mindenképp Magyarországon képzelem el, mivel itt szeretetben tudom a gyerekeimet felnevelni. Férfiként fontosnak tartom, hogy ha gyereket hozol ebbe a gonosz világba, akkor azt jó helyen tegyed” – zárta gondolatait Jaber.



