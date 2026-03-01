Top 5: Bochkor Gábor elhagyta az országot, a Házasság első látásra sztárja filmsztár lett – ezek voltak a hét legforróbb sztárhírei

Alaposan meglepődtek a Retro Rádió hallgatói, amikor hétfő reggel nem a megszokott hangon köszöntötte őket Bochkor Gábor. Kiderült: a rádiós összepakolt, és kalandra indult – nem is akárhova, hanem egészen Casablanca felé. A best of adások miatt sokan azt hitték, valami baj történt, ám hamar kiderült: Bochkor a Bamako rallyn vesz részt, és már onnan jelentkezik be. A Retro Rádió Facebook-oldalán pillanatok alatt beindult a kommentcunami. Február 25-én ráadásul Bochkor Gáborék ott voltak a Tankcsapda sivatagi koncertjén is, amin egyben leleplezték az új gitárosukat, miután a bandából kivált 12 év után Sidlovics Gábor Sidi.

Bochkor Gábor párja helyett kollégájával, Háder Györggyel utazott el (Fotó: Retro Rádió)

Nem Bochkor Gábor volt az egyetlen a sztárvilágban, aki drasztikus lépésre szánta el magát

Közben idehaza is zajlott az élet: gyökeres döntést hozott Katona Renáta, vagyis korábbi nevén Berki Mazsi. Az influenszer úgy döntött, visszatér leánykori nevéhez, mert szeretné lezárni a múltat és új fejezetet nyitni. Berki Krisztián egykori szerelme azt mondta, nem véletlenül foglalt repülőjegyet a régi nevén: mintha a sors jelezte volna, hogy ideje továbblépni.

Megnézettem spirituális meg számmisztikai szempontból a nevemet, és nagyon jó, erős jelentése van a Katona névnek

– árulta el. Kislánya még túl kicsi ahhoz, hogy mindezt megértse, de Mazsi szerint idővel természetes lesz számára az édesanyja új neve.

Berki Mazsi vallomása meglepte a Mokka műsorvezetőit (Fotó: TV2)

Új szerepben a Házasság első látásra pszichológusa

A realityrajongók sem unatkoznak. A Házasság első látásra pszichológusa, Gaál Viktor, új oldaláról mutatkozott be: mesterséges intelligencia által készített sci-fiben szerepel. A produkcióban futurisztikus világ, életre kelt „jövőbelátó” karakterek és látványos effektek váltják egymást, miközben a szakember angolul szólal meg. Az internet népe azonnal rácsapott a hírre: „Még sármosabb lett!” – írta valaki, mások pedig azon viccelődtek, hogy lassan Hollywood is felfigyel rá. Az AI és a valóság találkozása mindig izgalmas, és úgy tűnik, Gaál Viktor is tudatosan építi ezt az imidzset.

Botrány a Séfek séfe új évadában

A konyhai drámák szerelmesei számára sem volt unalmas a hét: a Séfek séfe új évadában elszabadultak az indulatok. A tréning második napján az Oxfordban élő, 26 éves tartalomgyártó Dorina már nem tudta tovább magában tartani a feszültséget. A katonás hangnem és a szigorú utasítások teljesen kibillentették az egyensúlyából. Amikor a csapat egyik tagja határozottan átvette az irányítást a pultnál, Dorina úgy érezte, nem hagyják kibontakozni, és nem készítheti el a tésztát a saját elképzelései szerint. A helyzet akkor éleződött ki igazán, amikor a séf a vitatott gnocchit a kukába küldte, a szereplő viszont ragaszkodott volna ahhoz, hogy megmentse az ételt.