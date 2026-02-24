Botrány a konyhában: Durva konfliktus rázza meg a Séfek Séfe versenyzőit

A Séfek Séfe 7. évadában egyre élesebb a verseny, a séfkabátokért folyó küzdelem pedig nemcsak szakmailag, hanem emberileg is komoly próbatétel elé állítja a játékosokat. A keddi adásban elszabadultak az indulatok: könnyek, kiabálás és egy kidobásra ítélt gnocchi körül robbant ki akkora vita, amely a teljes csapat teljesítményére rányomta a bélyegét.

A Séfek Séfe versenyzője teljesen kiakadt a csapattársára, végig könnyeivel küzdött (Fotó:TV2)

A Séfek Séfe konyhájában elszabadulnak az indulatok, repülnek a tálak

A tréning második napján az Oxfordban élő, 26 éves tartalomgyártó Dorina már nem tudta tovább magában tartani a feszültséget. A katonás hangnem és a szigorú utasítások teljesen kibillentették az egyensúlyából. Amikor a csapat egyik tagja határozottan átvette az irányítást a pultnál, Dorina úgy érezte, nem hagyják kibontakozni, és nem készítheti el a tésztát a saját elképzelései szerint. A helyzet akkor éleződött ki igazán, amikor a séf a vitatott gnocchit a kukába küldte, Dorina viszont ragaszkodott volna ahhoz, hogy megmentse az ételt.

Vomberg Frigyes próbálta segíteni Dorinát, hogy kicsit megnyugodjon ( Fotó: TV2)

Elmérgesedett a konfliktus

A szóváltás gyorsan elmérgesedett: a tálat egymás kezéből húzgálták, a hangnem egyre keményebb lett. Dorina szemmel láthatóan nehezen viselte a stílust, könnyek között fakadt ki, és azt mondta, megalázónak érzi, ahogyan beszélnek vele. Úgy fogalmazott, számára ez a közeg olyan, mintha börtönben lenne, ahol minden lépést előre meghatározott szabályok szerint kell végrehajtani.

Séfek Séfe 2026 szereplők: Dorina és Dávid között komoly feszültség alakult ki (Fotó: TV2)

Vomberg Frigyes és Krausz Gábor próbálta menteni a menthetetlent

A séfek igyekeztek tisztázni a helyzetet. Felhívták a figyelmet arra, hogy a konyha hierarchikus rendszerben működik: ha egy feladat ki van osztva, azt végre kell hajtani. Ugyanakkor arra is emlékeztették a csapattagokat, hogy nem minden versenyző profi szakács, így a kommunikáció módja különösen fontos. A konfliktus azonban a kóstolásig sem csillapodott teljesen, Dorina továbbra is az érzelmeivel küzdött, de Krausz Gábor próbálta tisztázni a helyzetet a két fél között:

Dávid, te tisztában vagy azzal, hogy Dorina nem szakács, és sosem volt az. Ahogy te beszélsz, azt mi értjük és nevetünk rajta, de ő nem. Dorina, te pedig tisztában vagy azzal, hogy ő séf, és ha valami ki van osztva, akkor azt meg kell csinálni.

Krausz hozzátette: „Dávid, egy kicsit vegyél vissza, te pedig, Dorina, fogadd el, hogy tőle kapsz utasításokat.” Dorina végül csak annyit tudott hozzáfűzni:

Ez teljesen nem oké, én ezt nem fogadom el.

A kérdés már nemcsak az, ki főz jobban, hanem az is, ki bírja tovább idegekkel a versenyt. A Séfek Séfe aktuális évadában egyre világosabb: a séfkabát megszerzéséhez nem elég a tehetség, mentálisan is a legerősebbek maradnak talpon.