„Kicsit a számba hánytam” – Tischler Petra rosszul lett a Séfek séfe stúdiójában
A tegnapi esti adás is rengeteg izgalmat tartogatott a nézők számára. A Séfek séfe válogatója még nem ért véget.
A Séfek séfe stúdiójába érkező versenyzők adásról adásra megpróbálják lenyűgözni a séfeket, azonban ez nem mindenkinek sikerül. A tegnap esti műsor szintén számtalan izgalmas pillanatot tartogatott a TV2 nézői számára.
Tischler Petra rosszul lett az ételtől – majdnem elhányta magát a Séfek séfe stúdiójában
A tegnap esti adásban ismét érkeztek elszánt séfjelöltek, akik kést szerettek volna kapni, azonban nem mindenkinek sikerült lenyűgöznie a profi séfeket. Az egyik versenyző egy tejszínes halászlével érkezett a kritikus zsűri elé, amiről éles véleményt kapott Tischler Petrától.
„Kicsit a számba hánytam” – kezdte az ételről alkotott véleményét Tischler Petra.
Pontosan olyan, minthogyha az eddigi tányérokat belemostuk volna egy mosogatókagylóba, és onnantól kezdve át van csak egy kicsit szűrve egy tányérba
– mondta Tischler Petra.
„Ez így sajnos nem étel” – értett egyet Krausz Gábor is.
A versenyző második fogása már ehetőbb volt a séfek szerint, de még így sem sikerült elnyerni a bizalmukat, és kés nélkül távozott a stúdióból.
