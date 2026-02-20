„Kicsit a számba hánytam” – Tischler Petra rosszul lett a Séfek séfe stúdiójában

A Séfek séfe stúdiójába érkező versenyzők adásról adásra megpróbálják lenyűgözni a séfeket, azonban ez nem mindenkinek sikerül. A tegnap esti műsor szintén számtalan izgalmas pillanatot tartogatott a TV2 nézői számára.

Nagyon elrontotta a Séfek séfe versenyzője az ételét Fotó: TV2

Tischler Petra rosszul lett az ételtől – majdnem elhányta magát a Séfek séfe stúdiójában

A tegnap esti adásban ismét érkeztek elszánt séfjelöltek, akik kést szerettek volna kapni, azonban nem mindenkinek sikerült lenyűgöznie a profi séfeket. Az egyik versenyző egy tejszínes halászlével érkezett a kritikus zsűri elé, amiről éles véleményt kapott Tischler Petrától.

„Kicsit a számba hánytam” – kezdte az ételről alkotott véleményét Tischler Petra.

Pontosan olyan, minthogyha az eddigi tányérokat belemostuk volna egy mosogatókagylóba, és onnantól kezdve át van csak egy kicsit szűrve egy tányérba

– mondta Tischler Petra.

„Ez így sajnos nem étel” – értett egyet Krausz Gábor is.

A versenyző második fogása már ehetőbb volt a séfek szerint, de még így sem sikerült elnyerni a bizalmukat, és kés nélkül távozott a stúdióból.