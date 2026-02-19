Kellemetlen meglepetés: a séfek különleges falattal lepték meg Ördög Nórit

A csütörtöki adásban egy játékos, az ízérzékelést alaposan próbára tevő feladat kavarta fel leginkább a kedélyeket a Séfek séfében. Ördög Nórinak egy meglehetősen szokatlan ízesítésű kekszet kellett megkóstolnia a játék keretein belül, ami nem igazán tetszett neki.

Ördög Nóri jól szórakozik a Séfek séfében Fotó: TV2

Furcsa dolgot kellett ennie Ördög Nórinak

A TV2 stúdiójában egy hosszú asztal egyik végére poharakat erősítettek, amelyeket különféle szószokkal töltöttek meg. Krausz Gábor feladatot adott séftársának, Tischler Petrának és a műsorvezetőnek: egy-egy kekszet kellett végiggurítaniuk az asztalon, majd kivárni, melyik pohárban landol. A mártogatás után pedig el is kellett fogyasztaniuk a falatot.

A csavar abban rejlett, hogy míg néhány szósz, például a csokoládé vagy a joghurt jól passzolt a kekszhez, addig mások egészen meghökkentő párosítást eredményeztek.

Miután a keksz belepottyant a kiválasztott pohárba, kanállal kellett kihalászniuk, majd úgy megkóstolniuk, hogy előtte nem nézhették meg, milyen szószba esett. Elsőként Tischler Petra próbálkozott, és szerencséje volt, a keksze a joghurtos pohárban kötött ki.

Ezután Ördög Nóra következett, ám számára már nem alakult ilyen kedvezően a helyzet. Az ő keksze az étolajjal töltött pohárba esett, ami igencsak szokatlan párosításnak bizonyult. A műsorvezető arckifejezése egyértelműen tükrözte a véleményét, amikor kanállal kiemelte és megkóstolta az olajban tocsogó falatot.