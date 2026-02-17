RETRO RÁDIÓ

Séfek Séfe: Tischler Petra társkeresésre használja a műsort?

Vomberg Frigyes egyből közölte a véleményét.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.02.17. 20:15
A minap elindult a Séfek Séfe legújabb évada, amelynek csapatába új séf érkezett: Tischler Petra, aki Wolf Andrást helyettesíti Krausz Gábor és Vomberg Frigyes oldalán. Mondani sem kell, az új versenyzők azonnal szemet vetettek a csinos séfre, volt, aki egyből kolbászával kívánta elcsábítani Petrát. De, mint kiderült, őt sem kell félteni: elkérte ugyanis egy jelentkező elérhetőségét.

Mondani sem kell, a jelenet, amely során a séfnő elkérte egy versenyző elérhetőségét, meglepetést okozott a stúdióban, majd Frigyes közölte vele: társkeresésre nem ez a műsor való, hanem akár a Házasság első látásra. 

Társkeresésre nincs szükségem 

- jelentette ki Petra hozzátéve, neki szakember kell csupán, akinek természetesen pénzt ajánl majd a munkájáért cserébe:

Szivárog a tanyán a tető. Nagyon szeretném, ha valaki ezt a problémát megoldaná. Beázik a tető, tönkre fog menni az egész épület záros határidőn belül

 - részletezte és közben indokolta, miért is kellett az elérhetőség.

 

