Tischler Petrának az egyik játékos felajánlotta a kolbászát – Így indult A séfek Séfe új évada

A mai nappal hivatalosan is elstartolt a Séfek Séfe legújabb évada, és már az első epizódból világossá vált: ez bizony nem egy visszafogott szezon lesz. A versenyzők rendkívül színes háttérrel érkeztek, volt itt elszánt amatőr, túlmozgásos showman és olyan jelentkező is, aki inkább való a színpadra, mintsem a konyhába.

Tischler Petra a Séfek Séfe műsorában már az első adásban kiakadt (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe Tischler Petrával kiegészülve indul újra

A 7. évad egyik legnagyobb újítása, hogy a séfek csapata új taggal bővült: Tischler Petra friss, fiatalos lendületet hozott a zsűribe, miközben Wolf András már nem tért vissza a műsorba. A változás nemcsak szakmailag, hanem hangulatában is érezhető – a férfi versenyzők szemmel láthatóan azonnal felfigyeltek az új női séfre.

Tischler Petra nagyon meglepődött, amikor megkapta Főző „Kolbász” János kolbászát (Fotó: TV2)

Tischler Petrát kolbásszal akarta elcsábítani egy karcagi férfi

Az első adás egyik legemlékezetesebb figurája kétségkívül Főző János, pontosabban Főző„Kolbász” János volt. A 44 éves karcagi férfi nemcsak főzni, hanem udvarolni is érkezett. Saját bevallása szerint házi kolbászát kizárólag Petrának szánta, mert „Ha ez nem nyűgözi le, akkor semmi!”. A kolbászt még Ördög Nóra is megszagolta az előbeszélgetésnél, de a harapást már ünnepélyesen a sztárséfnek adta át.

János olyan lendülettel hozta a műsort, hogy egy mulatós színpadon is megállta volna a helyét – nem véletlen, hogy még Krausz Gábor is beszúrt egy-egy csípős megjegyzést. A gond csak az volt, hogy a konyhai teljesítmény nem követte a show-t: a sajttal töltött tésztagombóc nyers maradt, miután János nem igazán barátkozott össze az indukciós főzőlappal. Olyannyira nem járt sikerrel, hogy még maga is azt gondolta, hogy a birkáinak sem adta volna oda az ételt. A végeredményt látva Petrának csak egy kérdés jutott eszébe.

Muszáj mindent megkóstolni?

– majd később odaszúrt: „...bárcsak a kolbász került volna a tányérra e helyett.” A karcagi telivér kolbásza végül ízlett neki, a főztjét viszont nem mentette meg semmi: János kések nélkül, de emelt fővel távozott.

Főző „Kolbász" János főztje nem nyerte el a zsűri tetszését, kés nélkül távozott (Fotó: TV2)

Tischler Petra hazavitte a versenyző kolbászát

Legalább egy dolog megmaradt: Petra hazavitte a kolbászt, János pedig megígérte, hogy privátban még felveszi vele a kapcsolatot. Hogy ebből lesz-e bármi több, az még kérdés – de ha ilyen az első adás, a szezon biztosan nem lesz unalmas. „Megkeresem Petrát privátban, felveszem vele a kapcsolatot, és nem tudom, hogy találkozunk-e, illetve a munkakapcsolatból esetleg ki tudunk-e alakítani valamit. Mindenféleképpen meg fogom keresni, ez 100%” – zárta gondolatait Főző „Kolbász” János.