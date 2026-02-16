Tischler Petrának az egyik játékos felajánlotta a kolbászát – Így indult A séfek Séfe új évada
Erőteljes rajttal indult el a TV2 gasztrorealityje! A Séfek Séfe 7. évada már az első adásban gondoskodott a nézők döbbenetéről: kolbásszal való udvarlás és egy olyan főzés, amit még a birkák sem kaptak volna meg.
A mai nappal hivatalosan is elstartolt a Séfek Séfe legújabb évada, és már az első epizódból világossá vált: ez bizony nem egy visszafogott szezon lesz. A versenyzők rendkívül színes háttérrel érkeztek, volt itt elszánt amatőr, túlmozgásos showman és olyan jelentkező is, aki inkább való a színpadra, mintsem a konyhába.
A Séfek Séfe Tischler Petrával kiegészülve indul újra
A 7. évad egyik legnagyobb újítása, hogy a séfek csapata új taggal bővült: Tischler Petra friss, fiatalos lendületet hozott a zsűribe, miközben Wolf András már nem tért vissza a műsorba. A változás nemcsak szakmailag, hanem hangulatában is érezhető – a férfi versenyzők szemmel láthatóan azonnal felfigyeltek az új női séfre.
Tischler Petrát kolbásszal akarta elcsábítani egy karcagi férfi
Az első adás egyik legemlékezetesebb figurája kétségkívül Főző János, pontosabban Főző„Kolbász” János volt. A 44 éves karcagi férfi nemcsak főzni, hanem udvarolni is érkezett. Saját bevallása szerint házi kolbászát kizárólag Petrának szánta, mert „Ha ez nem nyűgözi le, akkor semmi!”. A kolbászt még Ördög Nóra is megszagolta az előbeszélgetésnél, de a harapást már ünnepélyesen a sztárséfnek adta át.
János olyan lendülettel hozta a műsort, hogy egy mulatós színpadon is megállta volna a helyét – nem véletlen, hogy még Krausz Gábor is beszúrt egy-egy csípős megjegyzést. A gond csak az volt, hogy a konyhai teljesítmény nem követte a show-t: a sajttal töltött tésztagombóc nyers maradt, miután János nem igazán barátkozott össze az indukciós főzőlappal. Olyannyira nem járt sikerrel, hogy még maga is azt gondolta, hogy a birkáinak sem adta volna oda az ételt. A végeredményt látva Petrának csak egy kérdés jutott eszébe.
Muszáj mindent megkóstolni?
– majd később odaszúrt: „...bárcsak a kolbász került volna a tányérra e helyett.” A karcagi telivér kolbásza végül ízlett neki, a főztjét viszont nem mentette meg semmi: János kések nélkül, de emelt fővel távozott.
Tischler Petra hazavitte a versenyző kolbászát
Legalább egy dolog megmaradt: Petra hazavitte a kolbászt, János pedig megígérte, hogy privátban még felveszi vele a kapcsolatot. Hogy ebből lesz-e bármi több, az még kérdés – de ha ilyen az első adás, a szezon biztosan nem lesz unalmas. „Megkeresem Petrát privátban, felveszem vele a kapcsolatot, és nem tudom, hogy találkozunk-e, illetve a munkakapcsolatból esetleg ki tudunk-e alakítani valamit. Mindenféleképpen meg fogom keresni, ez 100%” – zárta gondolatait Főző „Kolbász” János.
