Itt van minden, amit a Séfek séfe új sztárjáról tudni kell

Hatalmas változás a TV2 gasztroreality hetedik évadában, hogy már nem három férfi séf szerepel a műsorban. A Séfek séfe csapatba ugyanis Wolf András távozása után egy nagyon fiatal, gyönyörű hölgy érkezik. Tischler Petrának a Nobuban indult szakmai pályafutása, aztán megfordult Angliában és az Egyesült Államokban is, majd itthon a Costes Downtown sous-chefjeként csapatával megszerezték Magyarország 5. Michelin-csillagát.

A Séfek séfe távozó sztárjának, Wolf Andrásnak utódja női energiákat hoz Fotó: TV2

A Séfek séfe új sztárja ismeri Krausz Gáborékat

Tischler Petra élete az érettségi után nagyot fordult, elvégezte a Budapesti Gazdasági Egyetemet és a konyhaművészetben találta meg önmagát. Szakdolgozatát a római ételekről és mai megjelenésükről írta. A Séfek séfe új sztárja később belekóstolt a francia, japán és dél-amerikai gasztronómiába is. Ma privát séfként építi vállalkozását, Szekszárdon él, gyümölcsöse és veteményese van. A fenntartható, pazarlásmentes életmód, és a bioalapanyagok használata elsődleges szempont számára a munkája során. A Séfek séfe lehetőségnek nagyon örült, ismeri Krausz Gáborékat.

„Két alkalommal is szerepeltem már korábbi évadokban egy-egy tematikus adásban, egyáltalán nem idegen számomra a stúdió, és jól ismerem a három séfet is. Hasonlóan állunk a szakmához Fricivel és Gáborral, ezért emiatt is nagyon-nagyon gördülékeny lesz szerintem az elkövetkező néhány hét.”

Tischler Petra a Séfek séfe új sztárja Fotó: TV2

Jó trió leszünk minden szempontból, a bejövő női energiák új színeket visznek majd a műsorba, várom a forgatásokat. Jó hangulatú, humorral teli felvételi napok előtt állunk, izgatott vagyok. A felkérésnek nagyon örültem, mindig is volt bennem egyfajta exhibicionizmus, annak pedig külön örülök, hogy azt a szemléletmódot, amelyben én létezem szakmailag, a tévén keresztül szélesebb körben is át tudom majd adni. A versenyzőimmel való közös munka és a kiválasztásuk során is elsődleges szempont lesz, hogy fontos legyen számukra a szakma és az alapanyag iránti alázat és az, hogy tudják magukat alárendelni a csapatnak. Részemről pedig szeretnék nagyon humánusan hozzáállni az emberekhez, szerintem jó team leszünk!

– árulta el Tischler Petra.