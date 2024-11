Micsoda bravúr! A Séfek Séfe indulása óta negyedszerre állhatott a dobogó legfelső fokára Vomberg Frigyes, ugyanis a november 15-én, pénteken véget érő évadban ismét az 59 éves mesterszakács versenyzője aratott győzelmet. A pirosak csapatából Szántó Szabolcs hosszú menetelést követően megnyerte a TV2 népszerű gasztro-tehetségkutató műsorát és természetesen az ezzel járó Séfek Séfe címet, no meg a 10 millió forintos fődíjat, és a 2 hetes franciaországi szakmai továbbképzést a világ egyik legnívósabb séf iskolájában.

Szántó Szabolcs, a Séfek séfe 6. évadának győztese lelkesen emeli a magasba Vomberg Frigyest (Fotó: TV2)

Vomberg Frigyes, Krausz Gábor és Wolf András a korábbiakhoz hasonlóan, most is több száz jelentkezőből választotta ki pár héttel ezelőtt a tréning szakaszba továbbjutókat. Azt a 31 amatőr és profi szakácsot, akik közül a 3. nap végére alakultak ki a csapataik. Ezt követően 6-6 fővel vágtak neki a 6. széria csapatversenyeinek, és az 5 héten át tartó közös munka most sem volt szócsatáktól, ego harcoktól és kihívásoktól mentes.

A döntőbe Krausz Gábortól Fülöp Zoltán, Wolf András mezőnyéből Horváth Dániel, Vomberg Frigyestől pedig Szántó Szabolcs került be. Kétórás izzasztó munka várt a finalistákra, akiket három fogásos menüjük elkészítésében korábbi csapattársaik segítették. A séfek ekkor már csak szurkolhattak a fiúknak. A Séfek Séfe fődíjáról neves vidéki éttermek séfjei döntöttek, név szerint: Macsinka János, Dudás Szabolcs, Thür Ádám, Czucz Péter, Tarlósi Kornél, Ruprecht László és Tóth Dávid. És akinek a legvégén Ördög Nóra kimondta a nevét: az Vomberg Frigyes tanítványa, Szántó Szabolcs volt. Idén az ő menüsora győzte meg legjobban a szakavatott zsűrit.

„Egyszerűen nem hittem el, mikor Nóri kimondta a nevemet. Eszméletlenül meglepődtem, nem gondoltam, hogy ez megtörténhet. Talán a legnehezebb dolog az elmúlt 5 hétben saját magam legyőzése volt. Alapanyagban a tengeri pók jelentette a legnagyobb kihívást, viszont ott is talán, ha jobban tudok uralkodni magamon és higgadtabban átgondolni, nem lett volna probléma. Fricivel a közös munka szenzációs, a legjobb szakembernek tartom őt. Nagyon örülök, hogy hozzá kerültem, az én személyiségemnek kell egy ilyen vezető, aki, ha kell nagyon szigorú, de, ha kell megdicsér és hasznos tanácsokkal lát el. A nyeremény egy részét üzleti célokra fordítom, terjeszkedni szeretnék. Illetve szeretnék jótékonysági rendezvényeket szervezni, segíteni. Én magam akarom elvinni családoknak és gyerekeknek a segítséget, karácsony előtt tervezek egy körutat, ajándékokat és ételt vinnék rászorulóknak”

– mondta el Szántó Szabolcs, a hatodik évad győztese.