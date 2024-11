Hoppá: Krausz Gábor elárulta a titkát, erre senki sem számított

Krausz Gábor életében kifejezetten eseménydús volt 2023, hiszen elvált a feleségétől, Tóth Gabitól, megnyerte a Dancing with the Stars című táncos műsort a TV2-n, ráadásul a produkciónak köszönhetően újra rátalált a szerelem Mikes Anna személyében, aki a táncpartnere volt – azóta is nagyon boldogok együtt, és még az Ázsia Expressz-ben is szerencsét próbáltak közösen.

Jelenleg a Séfek séfe című gasztroműsorban láthatjuk a TV2-n Krausz Gábort, aki nemrég elárulta az egyik titkát a legújabb bejegyzésében. Kiderült ugyanis, hogy melyik a kedvenc műsora, a választása pedig minden bizonnyal sokakat meg fog lepni – bár mivel egy nagyon népszerű programról van szó, így bizonyos szempontból érthető, hogy ez áll legközelebb a szívéhez.

Krausz Gábor kedvenc műsora a Kincsvadászok a TV2-n.

Ezt írta a bejegyzéshez a sztárséf:

👨🏻‍🍳🔪Ma a kedvenc műsorom szereplői jönnek kóstolni. Utolsó csapat főzés. Pénteken pedig döntő. Kinek drukkoltok? Ki fog nyerni? Hajrá Feketék 🖤👨🏻‍🍳🔪🙏

Ezek szerint a Kincsvadászok rajongóinak is érdemes lesz nézni a Séfek séfe következő részét ma este 19:50-től a TV2-n – itt lehet megtekinteni Krausz Gábor bejegyzését: