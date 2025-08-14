Tünetmentes volt a rákja, hét szervét kellett eltávolítani egy nőnek

Egy nő nem is sejtette, hogy rákkal küzd, mégis számos szervét eltávolították.

A rák hét szervét is megtámadta, ami miatt el kellett őket távolítani Képünk illusztráció/Unsplash

A barátai és szerettei sem láttak semmi aggasztót Louise Altese-n, pedig petefészekrákja volt. Elmondása szerint nem tapasztalt semmilyen tünetet – ez a betegség sajnos az egyik vezető halálok a nők körében a rákos megbetegedések között, az Amerikai Rákellenes Társaság adatai szerint. Csak akkor kezdett fény derülni a problémára, amikor orvosa javasolta, hogy kísérje figyelemmel a petefészek egészségét, és szakorvosa azt tanácsolta, hogy félévente végezzen transzvaginális ultrahangot. Egy másik orvos szerint erre nem volt szükség, de Louise mégis úgy döntött, elvégzi a vizsgálatot – igaz, nem félévente, hanem évente egyszer. Ez a döntés azonban valószínűleg megmentette az életét – írja a Unilad.

Tavaly októberben az orvosa egy nagy petefészekcisztát fedezett fel nála. Bár a vérvizsgálatok negatív eredményt mutattak a rákra, Louise-t arra biztatták, hogy távolíttassa el a petefészkeit. Mivel nem tervezett több gyermeket, belement a műtétbe. Még a beavatkozás előtt azonban a sebésze aggodalmát fejezte ki a transzvaginális ultrahang eredményei miatt. A New York Postnak így idézte fel a beszélgetést: „Nem akarom megijeszteni, mert a tesztje negatív lett, de nem tetszik, amit látok. Minél hamarabb be kell ütemeznünk a műtétet, hogy eltávolítsuk a petefészkeit.” Sajnos a sebész gyanúja beigazolódott: a műtét során kiderült, hogy Louise rákos. A szövettani vizsgálat megerősítette, hogy előrehaladott petefészekrákja van, amely már szétterjedt a testében. „Teljesen sokkos állapotban voltam. Folyton azt vártam, hogy valaki azt mondja: tévedés történt” – emlékezett vissza a váratlan diagnózisra.

Januárban újabb műtéten esett át, melynek során az orvosa a vastagbelében, a májában és a mellkasában is talált daganatot. Dr. Dennis Chi eltávolította Louise lépét, vakbelét, epehólyagját, méhét, petefészkeit, petevezetékeit és a gyomorburkát – mindet megtámadta a rák. A nagy műtét után kemoterápiát is kapott. Szerencsére mindez meghozta az eredményt: Louise jelenleg „technikailag tünetmentes” állapotban van, mivel a CA 125 vértesztje normális értéket mutat. A Mayo Klinika szerint ez a vizsgálat a vérben lévő rákantigén 125 fehérje mennyiségét méri, és gyakran alkalmazzák a petefészekrák követésére.