Orvosi bravúr, hetekkel műtétje után készül csodára a Paks focistája

A sorozat harmadik selejtező-körének csütörtöki visszavágója előtt parányi a remény arra, hogy a Paks labdarúgó-együttese a Konferencia-liga playoff-körébe verekszi magát. Az ukrán Zsitomir 3-0-ás eperjesi diadalát követően papíron csoda kell a Paksnak. Tudja ezt Osváth Attila is, aki állítja, nem adják fel a reményt.

Osváth Attila tavasszal kupát nyert a Pakssal Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A Zsitomir kiváló formát fogott ki az első találkozón, ráadásul két gólja eléggé szerencsés körülmények között esett. Nem állítom, hogy továbbjutunk, de hazai publikum előtt a győzelem okkal elvárt, és azért mindent meg is teszünk

– fogalmazott Osváth. Egyébként egyfajta csoda, hogy a válogatott labdarúgó már bajnokit játszott, hiszen mindössze három és fél hét telt el azóta, hogy lágyéksérv-műtéten esett át.

Alighanem a szervezetemnek köszönhetem a gyors felépülést, ebben dr. Bede Krisztián sebésznek is jelentős része van. Egy fővárosi magánklinikán kerültem kés alá, és a gyógytornászomnak is köszönettel tartozom

- húzta alá.

Nem adja fel a Paks

Külső szemlélőnek azonnal feltűnt az Újpest elleni Megyeri úti 2-1-es győztes bajnokin, mennyivel gyorsabb, hatékonyabb, veszélyesebb a zöld-fehérek támadásszövése, tudniillik Osváth nem sokat pepecselt, 30-40 méteres ívelései, beadásai azonnali gólveszélyt jelentettek.

A szakvezetés azt várja tőlem, hogy labdaszerzés után mielőbb célozzam meg a középen helyezkedő társaimat. Akár ez a megoldás is meglepheti a Zsitomirt. A bravúr miért lenne kizárt?

– tette fel a kérdést a válogatott játékos.

A visszavágót csütörtökön 19 órától rendezik.