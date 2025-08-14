RETRO RÁDIÓ

Orvosi bravúr, hetekkel műtétje után készül csodára a Paks focistája

Bár igen halovány az esély, de nem kizárt a bravúr, a továbbjutás. Ezt állapította meg Osváth Attila, a Paks válogatott futballistája az ukrán Polisszja Zsitomir elleni csütörtöki Konferencia-liga visszavágó előtt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.14. 07:00
labdarúgás Paks Konferencia-liga Osváth Attila Zsitomir

A sorozat harmadik selejtező-körének csütörtöki visszavágója előtt parányi a remény arra, hogy a Paks labdarúgó-együttese a Konferencia-liga playoff-körébe verekszi magát. Az ukrán Zsitomir 3-0-ás eperjesi diadalát követően papíron csoda kell a Paksnak. Tudja ezt Osváth Attila is, aki állítja, nem adják fel a reményt.

Osváth Attila tavasszal kupát nyert a Pakssal Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A Zsitomir kiváló formát fogott ki az első találkozón, ráadásul két gólja eléggé szerencsés körülmények között esett. Nem állítom, hogy továbbjutunk, de hazai publikum előtt a győzelem okkal elvárt, és azért mindent meg is teszünk

 – fogalmazott Osváth. Egyébként egyfajta csoda, hogy a válogatott labdarúgó már bajnokit játszott, hiszen mindössze három és fél hét telt el azóta, hogy lágyéksérv-műtéten esett át.

Alighanem a szervezetemnek köszönhetem a gyors felépülést, ebben dr. Bede Krisztián sebésznek is jelentős része van. Egy fővárosi magánklinikán kerültem kés alá, és a gyógytornászomnak is köszönettel tartozom

 - húzta alá.

Nem adja fel a Paks

Külső szemlélőnek azonnal feltűnt az Újpest elleni Megyeri úti 2-1-es győztes bajnokin, mennyivel gyorsabb, hatékonyabb, veszélyesebb a zöld-fehérek támadásszövése, tudniillik Osváth nem sokat pepecselt, 30-40 méteres ívelései, beadásai azonnali gólveszélyt jelentettek.

A szakvezetés azt várja tőlem, hogy labdaszerzés után mielőbb célozzam meg a középen helyezkedő társaimat. Akár ez a megoldás is meglepheti a Zsitomirt. A bravúr miért lenne kizárt?

– tette fel a kérdést a válogatott játékos.

A visszavágót csütörtökön 19 órától rendezik.

 

