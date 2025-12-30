„Ő a legkiemelkedőbb tudású focistánk" - Vitális Milán óriási elismerést kapott

Amikor 2021-től a Hannich Péter, Klausz László kettős együtt dolgozhatott az ETO FC-nél, kialakítottak egy középpályás hármast. Hannich Péter kissé fájlalja, hogy manapság csak Vitális Milán visel zöld-fehér dresszt, Tuboly Máté a Dunaszerdahelyhez távozott, a magyar-ukrán kettős állampolgár, huszti születésű Toma György pedig Nyíregyházán bizonyít.

Hannich Péter büszke lehet a győri fiatalokra Fotó: Nemzeti Sport

Hannichéké az érdem

Klausz Lacival fokról fokra építettük fel ezt a hármast. A felnőtt-válogatottságig eljutott Vitális hétről hétre fejlődött, ma már pompásan lát a pályán, remek átadásai vannak, és ha a helyzet úgy hozza, akkor pontosan lövi át az ellenfél védelmi falát. Jelenleg ő a legkiemelkedőbb tudású győri labdarúgó

– jellemzett a Metropolnak Hannich, az 1986-os mexikói vb-n szerepelt válogatottunk középpályása, aki máig felső fokon emlegeti a Klausz László edzővel való eredményes munkálkodását. Az említett trénerkettős által istápolt játékosok közül az istenáldotta tehetség, Tuboly is távozott Győrből. Fejlődése szerencsére töretlen, jó kezekben van, jelenlegi klubjával, a Dunaszerdahellyel tavasszal elhódíthatják a szlovák bajnoki címet a Slovan Bratislavától.

Édesapja, Tuboly Frigyes egykor a Vasas ászának számított, de egy súlyos baleset kettétörte a karrierjét. A fiában látom ugyanazt a tüzet, ami őt magát is segítette. Máté jelenleg az U21-es válogatottban játszik, szabadrúgásai kiválóak, és talán nem tévedek nagyot, ha jövőre Marco Rossi szeme is megakad rajta

– tette hozzá az 1981/1982-es NB I-es gólkirály, a Győrrel kétszeres bajnok Hannich.

Javában zajlik a Fizz Liga!

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Paks, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!



