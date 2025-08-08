RETRO RÁDIÓ

„A grundon sem látunk ilyen hibákat” - keményen beleállt a zöld-fehérekbe a klublegenda

Változatos meccsen veszített 2-1-re az ETO FC a labdarúgó Konferencia-liga harmadik selejtező körének első összecsapásán a svéd AIK Stockholm otthonában. Semmi sincs veszve a visszavágó előtt a Győr számára.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.08.08. 19:00
labdarúgás Konferencia-liga AIK Stockholm ETO FC

Viharos pillanatokat élt át a győri futballegyüttes a svéd fővárosban, de miután csak 2-1-re kapott ki, a remény él. Csütörtökön egy ideig Borbély Balázs edző együttesének jobboldali védelme átjáróház volt, a hazaiak az ölükbe pottyant eséllyel éltek is, 2-0-ra elhúztak. Ezt követően látványos ETO-támadások érkeztek válasz gyanánt, de a megérdemelt szépítés csak a 78. percben sikerült a válogatott kerettag Vitális Milán remek átlövésével.

Borbély Balázs, Győr
Borbély Balázs csapata, a Győr nehéz visszavágóra számíthat. Fotó: Nemzeti Sport

Ha 0-2 és 1-2 után bekapjuk a harmadik gólt is, vége a dalnak, már nincs miről beszélni

 – összegzett a Metropol kérésére a korábbi győri legenda, a kétszeres magyar bajnok, 14-szeres exválogatott Póczik József, majd aláhúzta: a grundon sem látunk olyan védelmi hibákat, amilyeneket a győriek vétettek. 

Azzal együtt is: a sors igazságtalansága lett volna, ha jelentősebb hátránnyal térünk haza, mert az ETO sokkal jobb együttes a svédnél. A csütörtöki visszavágón simán nyerünk, és továbbjutunk

 – jelentette ki magabiztosan Póczik, akinek módfelett tetszett, hogy az olykori igen nehéz periódusait sikeresen zárták le az akaratos Vitálisék.

Ledolgozható a Győr hátránya

Az 1986-os mexikói vb-n szerepelt 27-szeres válogatott Hannich Péter már nem annyira biztos a továbbjutásban.

Elvileg az egygólos különbség idehaza valóban ledolgozható, de erős aggályaim vannak, tudniillik az AIK lényegesen gyorsabb játékosokból áll, és a kontraakciói olykor kivédhetetlenek. Hiába dolgozzuk le a hátrányt, attól tartok, hogy meglepnek bennünket. A helyzetkihasználásunkon mindenképpen javítani kell, ellenkező esetben kieshetünk

- fogalmazott az 1981/1982-es magyar bajnokság gólkirálya. 

A visszavágót csütörtökön 19 órakor (TV: m4Sport) játsszák. 

 

