RETRO RÁDIÓ

Nem csinálja tovább, BL-győztes edző jöhet Arne Slot helyére

Komoly döntést készül meghozni Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője. Még az is lehet, hogy a spanyol szakember lesz Arne Slot helyett a Liverpool mestere.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.07. 16:30
arne slot luis enrique liverpool

Tekintélyes szaklap, a The Athletic állítja, történhet bármi csütörtökön az Arsenal-Liverpool angol bajnoki rangadón (21.00, Tv: Spíler1 Tv), Arne Slot vezetőedző még a héten távozik a Vörösök éléről. A klubvezetés nem lát fejlődést a játékban, ezért nincs maradása Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mesterének. Állítólag már hetek óta készítik elő a váltást, csak azt nem tudni, hogy ideiglenes vagy végleges embert találtak-e a kispadra. Előbbi esetnél még az sem kizárt, hogy nyárig Steven Gerrard klublegenda lesz a beugró, majd a szezon után érkezik Luis Enrique. A Paris Saint-Germain spanyol mestere ugyanis jelezte, új kihívásokat keres.

Arne Slot utolsó meccse jöhet a Liverpool kispadján
Arne Slot utolsó meccse jöhet a Liverpool kispadján / Fotó: James Gill - Danehouse

Egybehangzó értesülések szerint a BL-címvédő párizsiak mestere úgy gondolja, a francia csapatnál már nincs sok olyan cél, amit nem ért el, ezért váltana. Szerződése ugyan 2027 nyaráig szól, de már idén eljöhet, s akkor pénzt is kap érte a klubja. 

A PSG jelenleg odahaza meglepetésre csak a második helyen áll a tabellán, míg a BL alapszakaszában az előkelő harmadik helyen áll.

Luis Enrique 2023 nyarán érkezett Párizsba, azóta a BL-győzelem mellett három-három bajnokságot, kupát, szuperkupát nyert vele a gárda Franciaországban, emellett a PSG tavaly elhódította az Európai Szuperkupát és az Interkontinentális kupát. Emellett a párizsiak döntősök voltak a klubvilágbajnokságon, ott a Chelsea győzte le őket 4-0-ra.

Arne Slot lehetséges utódja mindenhol BL-t nyert

Az biztos, hogy Luis Enriquével nem nyeretlen edzőt szerződtetne a Liverpool. A spanyol szakember két klubcsapatával is BL-t nyert, 2015-ben a Barcelonát, majd rá tíz évre a Paris Saint-Germaint repítette az európai futball csúcsára.

Premier League – ahol nincs biztos pont

Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu