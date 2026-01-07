Nem csinálja tovább, BL-győztes edző jöhet Arne Slot helyére
Komoly döntést készül meghozni Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője. Még az is lehet, hogy a spanyol szakember lesz Arne Slot helyett a Liverpool mestere.
Tekintélyes szaklap, a The Athletic állítja, történhet bármi csütörtökön az Arsenal-Liverpool angol bajnoki rangadón (21.00, Tv: Spíler1 Tv), Arne Slot vezetőedző még a héten távozik a Vörösök éléről. A klubvezetés nem lát fejlődést a játékban, ezért nincs maradása Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mesterének. Állítólag már hetek óta készítik elő a váltást, csak azt nem tudni, hogy ideiglenes vagy végleges embert találtak-e a kispadra. Előbbi esetnél még az sem kizárt, hogy nyárig Steven Gerrard klublegenda lesz a beugró, majd a szezon után érkezik Luis Enrique. A Paris Saint-Germain spanyol mestere ugyanis jelezte, új kihívásokat keres.
Egybehangzó értesülések szerint a BL-címvédő párizsiak mestere úgy gondolja, a francia csapatnál már nincs sok olyan cél, amit nem ért el, ezért váltana. Szerződése ugyan 2027 nyaráig szól, de már idén eljöhet, s akkor pénzt is kap érte a klubja.
A PSG jelenleg odahaza meglepetésre csak a második helyen áll a tabellán, míg a BL alapszakaszában az előkelő harmadik helyen áll.
Luis Enrique 2023 nyarán érkezett Párizsba, azóta a BL-győzelem mellett három-három bajnokságot, kupát, szuperkupát nyert vele a gárda Franciaországban, emellett a PSG tavaly elhódította az Európai Szuperkupát és az Interkontinentális kupát. Emellett a párizsiak döntősök voltak a klubvilágbajnokságon, ott a Chelsea győzte le őket 4-0-ra.
Arne Slot lehetséges utódja mindenhol BL-t nyert
Az biztos, hogy Luis Enriquével nem nyeretlen edzőt szerződtetne a Liverpool. A spanyol szakember két klubcsapatával is BL-t nyert, 2015-ben a Barcelonát, majd rá tíz évre a Paris Saint-Germaint repítette az európai futball csúcsára.
