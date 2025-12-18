Pánik alakult ki Liverpoolban, rászóltak Arne Slotra

Arne Slot idén számos kritikát kapott a felelőtlen nyári költekezése miatt. A holland szakember a bajnoki cím megszerzését követően közel 500 millió eurót fordított a keret megerősítésére, ám a nagyszabású bevásárlás egyelőre nem hozta meg a várt eredményt: a címvédő mindössze a hetedik helyen áll a Premier League tabelláján, ráadásul a Bajnokok Ligájában is hullámzó teljesítményt nyújt. A szurkolók most attól tartanak, hogy a vezetőedző a következő átigazolási időszakban is nagy felfordulást tervez, mert sok pénzt állhat a házhoz. Óva intik ettől.

Vajon Arne Slot tanult a nyári hibájából? Fotó: Chris Brunskill/Fantasista

A Liverpool tulajdonosa, a Fenway Sports Group a labdarúgáson kívül más sportágakban is komoly szerepet vállal, és most úgy döntött, eladja az NHL-ben szereplő Pittsburgh Penguins jégkorongcsapatát. Állítólag az üzlet 1,7 milliárd dollárt hozhat a konyhára, amit akár a futballcsapatba is visszaforgathatnak. Ez újabb lehetőséget teremtene Slot számára, hogy saját elképzelései szerint formálja át a keretet.

A szurkolók már most félnek attól, mit tervez az edző, ugyanis a nyári építkezés utólag inkább fejetlen költekezésnek tűnt. A hírek szerint ráadásul az öltözői légkör sem felhőtlen: az újonnan érkezők kiemelkedően magas fizetései miatt két részre szakadt a csapat.

Arne Slot megismétli legnagyobb hibáját?

Mindenesetre egyre biztosabb, hogy a Liverpool aktív szereplője lesz az átigazolási időszaknak. Antoine Semenyo és Marc Guéhi jelenleg az első számú kiszemeltek, megszerzésük azonban együtt akár 100 millió eurót is meghaladó kiadást jelenthet. Ezt az összeget még Mohamed Szalah esetleges eladása sem fedezné.

Amennyiben Slot ennél is több játékost próbálna beilleszteni a keretbe, könnyen megismétlődhetne az őszi idény forgatókönyve, amikor az új érkezők hetekig, sőt hónapokig keresték a helyüket, és a csapat teljesítménye látványosan megsínylette ezt az időszakot.