Bukásra ítélték? Arne Slot már a játékosaira sem számíthat

A szerencse már hetek óta cserben hagyta, de most több játékosára sem számíthat Arne Slot. A szombati Tottenham-Liverpool (18:30, tv: Spíler 1) angol bajnoki előtt hét vendég focista játéka is erősen kérdéses, ami tovább nehezíti az amúgy sem könnyű helyzetben lévő holland vezetőedző dolgát.

Az utóbbi hetek nehézségei után újabb problémák merültek fel a Tottenham-Liverpool angol bajnoki előtt Fotó: Peter Byrne - PA Images

Arne Slot már a Brighton elleni Premier League-mérkőzésen is csak 13 mezőnyjátékosra támaszkodhatott. Nyolcfős kispadot tudott összeállítani a maximálisan megengedett kilenc helyett. Közülök ketten – Wellity Lucky és Calvin Ramsay – még soha nem szerepeltek az angol bajnokságban. És bár Hugo Ekitike duplája elég volt ahhoz, hogy a Liverpool 2-0-ra nyerjen, a győzelemnek ára volt. Joe Gomezt már az első félidő közepén le kellett cserélni combhajlító-sérülés miatt, majd Szoboszlai Dominik kényszerült elhagyni a pályát bokasérülése után. Sőt, Mohamed Szalah az Afrika Nemzetek Kupájára távozott.

Bár Conor Bradley legalább visszatér a karácsony előtti utolsó mérkőzésre, miután letöltötte az eltiltását, Slotnak valószínűleg ismét a klub akadémistáit kell majd leültetnie a kispadra, hogy feltöltse a mérkőzésre szánt keretét a folyamatos sérülések miatt.

Gomez és Szoboszlai mellett ugyanis Jeremie Frimpong játéka is kérdéses, mivel combhajlító-sérülés miatt október vége óta nem játszhat. A Liverpoolból már a Brighton ellen is hiányzott Cody Gakpo és Wataru Endo, akik még hetekig nem lesznek bevethetők. Ahogy Giovanni Leoni is hiányzó, miután a szeptemberi debütálása során elszenvedett keresztszalag-sérülése miatt műtéten esett át – írja a Liverpool Echo.

Tottenham-Liverpool: A 7 lehetséges hiányzó

Giovanni Leoni (védő)

Wataru Endo (középpályás)

Cody Gakpo (középpályás)

Jeremie Frimpong (védő)

Mohamed Szalah (támadó)

Szoboszlai Dominik (középpályás)

Joe Gomez (védő)