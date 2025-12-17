RETRO RÁDIÓ

Bukásra ítélték? Arne Slot már a játékosaira sem számíthat

Mintha a sors is bukásra ítélte volna Arne Slotot. Az utóbbi hetek nehézségei után újabb problémák merültek fel a Tottenham-Liverpool angol bajnoki előtt, a holland szakember több játékosára sem számíthat.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.12.17. 16:20
Liverpool sérült Tottenham Arne Slot

A szerencse már hetek óta cserben hagyta, de most több játékosára sem számíthat Arne Slot. A szombati Tottenham-Liverpool (18:30, tv: Spíler 1) angol bajnoki előtt hét vendég focista játéka is erősen kérdéses, ami tovább nehezíti az amúgy sem könnyű helyzetben lévő holland vezetőedző dolgát.

Tottenham-Liverpool: Arne Slot
Az utóbbi hetek nehézségei után újabb problémák merültek fel a Tottenham-Liverpool angol bajnoki előtt Fotó: Peter Byrne - PA Images

Arne Slot már a Brighton elleni Premier League-mérkőzésen is csak 13 mezőnyjátékosra támaszkodhatott. Nyolcfős kispadot tudott összeállítani a maximálisan megengedett kilenc helyett. Közülök ketten – Wellity Lucky és Calvin Ramsay – még soha nem szerepeltek az angol bajnokságban. És bár Hugo Ekitike duplája elég volt ahhoz, hogy a Liverpool 2-0-ra nyerjen, a győzelemnek ára volt. Joe Gomezt már az első félidő közepén le kellett cserélni combhajlító-sérülés miatt, majd Szoboszlai Dominik kényszerült elhagyni a pályát bokasérülése után. Sőt, Mohamed Szalah az Afrika Nemzetek Kupájára távozott.

Bár Conor Bradley legalább visszatér a karácsony előtti utolsó mérkőzésre, miután letöltötte az eltiltását, Slotnak valószínűleg ismét a klub akadémistáit kell majd leültetnie a kispadra, hogy feltöltse a mérkőzésre szánt keretét a folyamatos sérülések miatt.

Gomez és Szoboszlai mellett ugyanis Jeremie Frimpong játéka is kérdéses, mivel combhajlító-sérülés miatt október vége óta nem játszhat. A Liverpoolból már a Brighton ellen is hiányzott Cody Gakpo és Wataru Endo, akik még hetekig nem lesznek bevethetők. Ahogy Giovanni Leoni is hiányzó, miután a szeptemberi debütálása során elszenvedett keresztszalag-sérülése miatt műtéten esett át – írja a Liverpool Echo.

Tottenham-Liverpool: A 7 lehetséges hiányzó

  • Giovanni Leoni (védő)
  • Wataru Endo (középpályás)
  • Cody Gakpo (középpályás)
  • Jeremie Frimpong (védő)
  • Mohamed Szalah (támadó)
  • Szoboszlai Dominik (középpályás)
  • Joe Gomez (védő)

Premier League – nagyon messze a címvédés!

