Őrült elmélet: Szoboszlai sérülése a legjobbkor jött

Sérülés vagy eltiltás? Ez volt az elmúlt hetek nagy kérdése a Liverpool-szimpatizánsok körében Szoboszlai Dominik kapcsán. A Vörösök drukkerei már jóval a magyar klasszis bokasérülése előtt falra festették az ördögöt, ugyanis sokak szerint csak idő kérdése volt, hogy a túlhajszolt játékos mikor szembesül kényszerű kihagyással. Ugyanis ő töltötte a legtöbb játékpercet a pályán a csapatból, ráadásul hetek óta mindössze egyetlen sárga lap választotta el az eltiltástól. A Brighton elleni 2-0-ra megnyert mérkőzésen be is ütött a baj: Szoboszlai bokasérülést szenvedett.

Még nem tudni, mennyire komoly Szoboszlai Dominik sérülése Fotó: Gaspafotos/MB Media

A magyar válogatott csapatkapitánya a találkozó 69. percében kapott egy rúgást a lábára, majd a földet verte a fájdalmában. A nem sokkal később lecserélt középpályásról vezetőedzője, Arne Slot is aggasztó nyilatkozatot tett:

Nem nézett ki jól, amikor láttam. De hihetetlen a mentalitása, így reméljük a legjobbakat!

A sérülés a lehető legrosszabbkor jött, hiszen a Liverpoolnak már így is több kulcsjátékosát kellett nélkülöznie, ráadásul Mohamed Szalah az Afrika-kupa miatt szintén távol volt a csapattól.

📸 - Oh no, look at Szoboszlai's face!



That just tells you everything! pic.twitter.com/uPhnxh3IA9 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 13, 2025

Szoboszlai már nincs sokáig veszélyben

Ugyanakkor akad némi pozitív hozadéka is Szoboszlai esetleges kényszerpihenőjének. A Premier League-ben ugyanis közeledik az a forduló, amely után törlődnek a sárga lapos figyelmeztetések. Jelenleg 16 játéknapon vagyunk túl, így a magyar klasszisnak még három mérkőzést kell "túlélnie" újabb lap nélkül ahhoz, hogy megszabaduljon a fenyegetésről.

Amennyiben a sérülés súlyosabbnak bizonyul, és egy vagy több találkozót is ki kell hagynia, könnyen lehet, hogy ez a probléma magától megoldódik, és a visszatéréskor már nem kell a lapjai miatt aggódnia.

Összességében Szoboszlai hiánya így is, úgy is komoly érvágás a Liverpool számára. Ha azonban az év hátralévő három bajnokiján nem lép pályára, legalább kap egy kis megérdemelt pihenőt, amely után frissen, és az eltiltás veszélyétől mentesen térhet vissza.