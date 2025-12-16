Őrült elmélet: Szoboszlai sérülése a legjobbkor jött
A magyar sztárnak már nem sokáig kell aggódnia az eltiltás miatt. Bár Szoboszlai Dominik bokasérülése rossz hír a Liverpoolnak, a kényszerpihenő előnyökkel is jár.
Sérülés vagy eltiltás? Ez volt az elmúlt hetek nagy kérdése a Liverpool-szimpatizánsok körében Szoboszlai Dominik kapcsán. A Vörösök drukkerei már jóval a magyar klasszis bokasérülése előtt falra festették az ördögöt, ugyanis sokak szerint csak idő kérdése volt, hogy a túlhajszolt játékos mikor szembesül kényszerű kihagyással. Ugyanis ő töltötte a legtöbb játékpercet a pályán a csapatból, ráadásul hetek óta mindössze egyetlen sárga lap választotta el az eltiltástól. A Brighton elleni 2-0-ra megnyert mérkőzésen be is ütött a baj: Szoboszlai bokasérülést szenvedett.
A magyar válogatott csapatkapitánya a találkozó 69. percében kapott egy rúgást a lábára, majd a földet verte a fájdalmában. A nem sokkal később lecserélt középpályásról vezetőedzője, Arne Slot is aggasztó nyilatkozatot tett:
Nem nézett ki jól, amikor láttam. De hihetetlen a mentalitása, így reméljük a legjobbakat!
A sérülés a lehető legrosszabbkor jött, hiszen a Liverpoolnak már így is több kulcsjátékosát kellett nélkülöznie, ráadásul Mohamed Szalah az Afrika-kupa miatt szintén távol volt a csapattól.
Szoboszlai már nincs sokáig veszélyben
Ugyanakkor akad némi pozitív hozadéka is Szoboszlai esetleges kényszerpihenőjének. A Premier League-ben ugyanis közeledik az a forduló, amely után törlődnek a sárga lapos figyelmeztetések. Jelenleg 16 játéknapon vagyunk túl, így a magyar klasszisnak még három mérkőzést kell "túlélnie" újabb lap nélkül ahhoz, hogy megszabaduljon a fenyegetésről.
Amennyiben a sérülés súlyosabbnak bizonyul, és egy vagy több találkozót is ki kell hagynia, könnyen lehet, hogy ez a probléma magától megoldódik, és a visszatéréskor már nem kell a lapjai miatt aggódnia.
Összességében Szoboszlai hiánya így is, úgy is komoly érvágás a Liverpool számára. Ha azonban az év hátralévő három bajnokiján nem lép pályára, legalább kap egy kis megérdemelt pihenőt, amely után frissen, és az eltiltás veszélyétől mentesen térhet vissza.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre