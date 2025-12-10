Szoboszlai idegei kötélből vannak, Neymar után megtanulja az egész világ

A mellőzött Mohamed Szalah és a sérült Cody Gakpo távollétében, most először Szoboszlai Dominik 11-est lőhetett a Liverpoolban, és lett csapata nyerőembere az Internazionale vendégeként lejátszott keddi Bajnokok Ligája-rangadón.

Szoboszlai Dominik 11-esből a Bayern után most az Inter kapusaként lőtt gólt Yann Sommernek (balra) Fotó: BSR Agency

Az 1-0-s Pool-győzelmet jelentő gólt a 88. percben lőtte be a szokásos magabiztosságával az angol bajnokcsapa magyar sztárja. Pedig az Inter veterán svájci kapusa, Yann Sommer több – 17 – tizenegyest védett már ki hosszú karrierje során, mint ahányat Szoboszlai valaha lőtt a klubcsapataiban (14).

Szoboszlai Dominik 11-esei védhetetlenek

Válogatottunk csapatkapitánya az idei szezonban szerzett öt góljából négyet az utolsó félórában, sőt hármat az utolsó tíz percben lőtt. Ami pedig a büntetői illeti: 13 profi klubmeccsen 14-szer lőtt 11-es gólt – és egy-egy döntetlen és vereség mellett 11-szer nyert is a csapata (csak egyszer, 2021-ben a Leverkusen elleni 1-3 végén trafált a kapufára). Pedig szinte mindig ugyanoda lövi, Sommer most is arra vetődött, mégsem tudott védeni.

A legutóbbi négy büntetője kivétel nélkül fontos mérkőzés fontos találata volt. Az RB Leipzig játékosaként a 92. percben mentett pontot (2-2) a Paris Saint-Germain elleni 2020-as BL-csoportmeccsen – hiába próbálta kihozni a sodrából az alig 20 éves Szoboszlait a minden hájjal megkent Neymar.

2023 májusában aztán a Német Kupa elődöntőjében, Freiburgban nyert 5-1-re a későbbi kupagyőztes Lipcse, Szoboszlai akkor a 97. percben állította be a végeredményt.

Két héttel később Szoboszlai a most Inter-kapusként mattolt Sommernek lőtt hajrábeli büntetőgólt – de még a Bayern München kapusaként. Akkor az RB Leipzig 3-1-re nyert a müncheni Allianz Arénában, úgy, hogy légiósunk a 86. percben értékesített tizenegyessel döntötte el a Bundesliga-rangadót.

Most pedig újra Sommer volt soron, de már a milánóiak kapujában, az Internazionale-Liverpool BL-meccs 88. percében:

Szoboszlai természetesen a magyar válogatottban is lőtt már több 11-esgólt – amikor nem vesztett rajta a Sallai Rolanddal szembeni kő-papír-olló játékon... Így vette be 2022-ben Anglia (1-0), 2023-ban Litvánia (2-2), 2024-ben pedig Törökország (1-0), Bosznia (2-0) és Németország (1-1) kapuját.