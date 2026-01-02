„Miért csak mi?” – Kubatov Gábor fellépést vár a többi magyar klubtól

A Ferencváros a korábbi évekhez hasonlóan 2025 végén is megtartotta évbúcsúztatóját a Groupama Arénában. Az eseményen beszédet mondott Kubatov Gábor. A klub elnöke felszólalásában több témát is érintett, és kitért a túloldal terveire is, amelyek valamennyi magyar sportegyesületnek komoly veszteséget okoznának. A Fradi elnöke kiemelte, ezzel kapcsolatban csak a Ferencváros emelte fel a szavát, mindenki más hallgatott. Kubatov Gábor arra biztatta a klubvezetőket és a klubokat, hogy mások is lépjenek, kövessék a Fradi példáját, amely a magyar sportklubok közül elsőként alakított Digitális Polgári Kört.

Kubatov Gábor a többi magyar klubnak is üzent Fotó: Árvai Károly

Kubatov Gábor elárulta, miért alakította meg a Fradi Digitális Polgári Kört

Látom a terveket a túloldalon, a látom a tao eltörlését, látom az ekho, az egyszerűsített közteherviselés eltörlésének tervét, a sporttámogatások megkurtítását és az infrastruktúrafejlesztés megállítását… A Ferencvárosnak ez a változás 3,5 milliárd forint veszteséget jelentene… Nem véletlenül alakítottam én magam Fradi Digitális Polgári Kört, nem azért csináltam, hogy nekem jó legyen, hanem azért, hogy a Fradinak jó legyen. Én nem támadni, hanem védekezni szeretnék ezzel, és mi vagyunk az egyetlenek, akik ilyet csináltunk. És amikor kijöttek ezek a tervek, nem láttam olyan sportvezetőket, akik megszólaltak volna. Miért csak mi? Miért kell mindig nekünk elöl menni? Tudom, hogy más klubok is kiszámolták, azt nem értem, hogy miért hallgatnak… Mert lehet kérni, óvatosan, azt mondani, hogy talán ez nem lenne jó, mindenkinek a vérmérséklete szerint… Tiltakozni, háborogni, sztrájkolni, tüntetni, mindent lehet… De senki, csak mi… Úgyhogy kérem őket ebből a pozícióból is, hogy méltóztassanak ők is csinálni valamit.

Kubatov Gábor még augusztusban alakította meg a Fradi Digitális Polgári Kört. A célja az volt, hogy a közös találkozókon beszélgessenek a sport társadalmi szerepéről, elemezzék a meccseket és a versenyeket, megosszák egymással az élményeiket, és ötleteket vessenek fel – írja a Bors.