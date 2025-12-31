Kubatov Gábor: „Gyönyörű évet zártunk, de mindig van feljebb”

Kubatov Gábor újévi köszöntőjében kiemelte: egyetért a miniszterelnök, Orbán Viktor korábbi kijelentésével, hogy a Fradi megmentette az idei magyar futballszezont. A magyar rekordbajnok a válogatott írek elleni fájdalmas vb-selejtezős búcsúja után zsinórban negyedszer jutott tovább valamelyik európai kupasorozat főtáblájáról - írja a Bors.

Kubatov Gábor nagy célokkal vág neki a 2026-os évnek - Fotó: fradi.u

Korábban a csoportkörös céljaink miatt nevettek rajtunk, akkor most nevessenek azért, mert meg akarjuk nyerni az Európa-ligát

- mondta a nemzetközi sikerek kapcsán a klubelnök.

Kubatov Gábor az átigazolásokról is beszélt

Európában is kiemelkedik a Ferencváros a multisport egyesületek között, mivel a zöld-fehérek 12 jelentős serleget gyűjtöttek be idén. Kubatov átigazolási ügyekről is szót ejtett, Varga Barnabás, s Tóth Alex helyzetéről, hogy kiért jött ajánlat. Bevallotta, mindkét játékost el fogják adni.



