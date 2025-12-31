RETRO RÁDIÓ

Kubatov Gábor: „Gyönyörű évet zártunk, de mindig van feljebb”

A Groupama Arénában tartott beszédet a Fradi elnöke. Kubatov Gábor a ferencvárosi érzelmű emberekkel közös koccintáson szólalt fel, ahol búcsúztatták a 2025-ös, a Fradi szempontjából rendkívül sikeres esztendőt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.31. 16:07
Módosítva: 2025.12.31. 16:30
Kubatov Gábor újévi köszöntőjében kiemelte: egyetért a miniszterelnök, Orbán Viktor korábbi kijelentésével, hogy a Fradi megmentette az idei magyar futballszezont. A magyar rekordbajnok a válogatott írek elleni fájdalmas vb-selejtezős búcsúja után zsinórban negyedszer jutott tovább valamelyik európai kupasorozat főtáblájáról - írja a Bors.

Kubatov Gábor
Kubatov Gábor nagy célokkal vág neki a 2026-os évnek - Fotó: fradi.u

Korábban a csoportkörös céljaink miatt nevettek rajtunk, akkor most nevessenek azért, mert meg akarjuk nyerni az Európa-ligát

 - mondta a nemzetközi sikerek kapcsán a klubelnök.

Kubatov Gábor az átigazolásokról is beszélt

Európában is kiemelkedik a Ferencváros a multisport egyesületek között, mivel a zöld-fehérek 12 jelentős serleget gyűjtöttek be idén. Kubatov átigazolási ügyekről is szót ejtett, Varga Barnabás, s Tóth Alex helyzetéről, hogy kiért jött ajánlat. Bevallotta, mindkét játékost el fogják adni.


 

 

