Iráni háború kontra ukrán front: Róka kimondta a lényeget

A világ lángokban áll, így egyre nagyobb jelentőséggel bír, hogy idén április 12-én a biztos választás mellett tesszük-e le a voksunkat, vagy egyenesen bemasírozunk a háborúba. Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket, Irán pedig elzárta azt a szorost, amin keresztül a világ olajüzletének egyharmadát bonyolítják. Lukács Nikolasz „Róka” pedig megpróbál némi fényt vinni a sötétségbe azzal, hogy nyíltan és őszintén beszél az ukrán és az iráni háborúról és azok ránk vetülő valós hatásairól.

Lukács Nikolasz az iráni háború minket érintő veszélyeiről beszélt (Fotó: Lukács Nikolasz/Facebook)

Lukács Nikolasz „Róka” az iráni háborúról is beszélt

„Izgatott vagyok, mert ez az első világháborúm! Amit k.rvára nem kéne elviccelni, de mutatok pár vicces mémet!” – kezdte mondandóját Lukács Nikolasz alias „Róka”, majd rátért a tényleg nem tréfás lényegére, vagyis az iráni háborúra, ami bizony hiába robbant ki jóval messzebb, mint a szomszédságunkban négy éve zajló orosz–ukrán konfliktus, minket, sőt az egész világot is érinti - írja a Bors.

Háború van Irán és Izrael között, amibe az amerikaiak is keményen beszálltak, mivel Irán atomprogramon dolgozott.

Meghalt Irán vezetője is. Ez összességében nekünk azért nem jó, mert egyre nehezebb olajhoz jutni. Ráadásul az ukránok blokkolják a Barátság kőolajvezetéket. Az ukránoknál szintén háború van, ami szó szerint mellettünk zajlik. Rengeteg magyar is él ott és remélem tudod, hogy egy háborúban nem csak katonák halnak meg, hanem civilek is” - fogalmazott a fiatal MMA-harcos, aki kimondta a rettegett szót, amit mostanában egyre többször és egyre hangosabban hallani.

Lukács Nikolasz az iráni háború kapcsán is kimondta: Orbán Viktor a biztos választás (Fotó: Abedin Taherkenareh / MTI)

„Ilyen helyzetben egy fekete öves vezetőre van szükségünk”

„Ha nem csak földrajzórán figyeltél, hanem törin is, akkor tudod, hogy egy világháború nem úgy kezdődik, hogy akkor most megkezdjük, hanem úgy, hogy lett egy kis para, aztán lett még nagyobb. Lépésenként egyre többen beszálltak, aztán hatalmas para lett. Én nem azt mondom, hogy te is parázz, de egy ilyen helyzetben, amelyben ki is mondják, hogy Európa harcban áll, és európai katonákat kell küldeni a háborúba, ott nem lehet elviccelni a dolgokat” – magyarázta legfrissebb TikTok-videójában Lukács Nikolasz, majd záró gondolatként összevetette a béke oldalán harcoló Orbán Viktort a háborúpárti Magyar Péterrel, és arra kérte követőit, hogy gondolkodjanak el a szavain.