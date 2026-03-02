"A gyermekem elfogy a kezeim között" - hajszálon múlik a dombrádi kis hős élete

Egyetlen pillanat alatt dőlt össze a világ a dombrádi Lakatos családban, amikor 2026 januárjának elején kiderült: újszülött gyermekük, Józsika szívhangja rendellenes. A kezdeti sokkot egy brutális diagnózis követte, a szívérszűkület miatt pedig a csecsemőt azonnal a fővárosi Kardiovaszkuláris Intézetbe kellett szállítani. A szívbeteg Józsika öt és fél órás műtéte után úgy tűnt, van remény, ám az élet újabb kegyetlen akadályokat gördített a kisfiú elé.

Kétségbe vannak esve a szívbeteg Józsika szülei Fotó: Olvasói fotó

A szívbeteg Józsika szervezete rosszul reagált

A felépülés reménye nem tartott sokáig. Józsika állapota a közelmúltban drasztikusan romlani kezdett, a szervezete pedig nem reagált a szokásos terápiára. A kisfiút elhagyta az ereje, így sürgősen a nyíregyházi kórházba került, ahol kiderült: a helyzet kritikus.

Azt láttam, hogy a gyermekem elfogy a kezeim között. Nem használtak a pirulák, végül vérátömlesztésre volt szükség, hogy egyáltalán stabilizálják az állapotát. Kiderült, hogy a szívbaja mellett pajzsmirigyproblémák és súlyos vérszegénység is kínozza

– emlékszik vissza a könnyeivel küzdve az édesanya, Anita. Józsikát csak egy hete engedték haza, de a szülők lelke azóta sem talált nyugalomra.

A betegség mellett a családnak a könyörtelen anyagi valósággal is szembe kell néznie. Józsika szervezete nem képes befogadni az általános, olcsóbb tápszereket; a gyomra mindent visszautasít, ami nem a speciális, méregdrága összetételű készítmény. A tápszer és a gyógyszerek havi költsége a 80 ezer forintot is meghaladja, ami a folyamatos utazásokkal együtt elviselhetetlen terhet ró a szülőkre.

Válaszút elé kerültünk. Vagy megvesszük a drága tápszert, amit meg tud emészteni, vagy nézzük, ahogy leépül a szervezete. Nem hagyhatom, hogy éhezzen vagy szenvedjen, de a tartalékaink végleg elfogytak

– tette hozzá az anya.

Őrangyal az út szélén

Amikor a kilátástalanság már-már mindent felemésztett, egy segítő kéz nyúlt a család felé. A Mesés mosoly gyermekekért Alapítvány vezetője, Dudás Ildikó nem tudta tétlenül nézni a dombrádi tragédiát. Az alapítvány azonnal felkarolta a családot, hogy ne maradjanak egyedül a szívszorító küzdelemben.

Vannak sorsok, amik mellett egyszerűen tilos elmenni. Józsika története ilyen. Egy apró lélek, aki már több fájdalmat élt át, mint egy felnőtt, mégis élni akar. Az alapítványommal mindent megteszünk, hogy levegyük a vállukról ezt a mázsás súlyt, de ehhez a közösség erejére is szükségünk van

– fogalmazott határozottan Dudás Ildikó.