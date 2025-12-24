RETRO RÁDIÓ

Telefonfüggő a gyermek? Mutatjuk a programot, amely közben eszébe sem jut elővenni a telefont

Dudás Ildikó interaktív műsorának célja, hogy a gyermekek figyelmét felhívja, hogy a telefon virtuális valóságán kívül is van élet

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.24. 11:30
telefon betegség show

A korunk egyik nagy problémája a telefonfüggőség. Dudás Ildikó, a Mesés mosoly gyermekekért Alapítvány vezetője interaktív műsorának célja, hogy a gyermekek figyelmét felhívja, hogy a telefon virtuális valóságán kívül is van élet.

Dudás Ildikó
Dudás Ildikó interaktív műsorának célja, hogy a gyermekek figyelmét felhívja, hogy a telefon virtuális valóságán kívül is van élet Fotó: olvasói fotó

Dudás Ildikó fel akarja hívni a figyelmet rá, hogy telefon nélkül is van élet

Beteg és rászoruló gyermekek életét varázsolja szebbé; Dudás Ildikó a Mesés mosoly gyermekekért Alapítvány vezetője az év utolsó két napján sem fog tétlenkedni. A csupaszív hölgy éve a segítségről szólt. Megszámolni is nehéz, hogy hány bajba jutott család életét tette jobbá. Lassan itt az év vége, de Ildikó számára nincs megállás, hiszen december 30-31-én a Kalandvarázs táborban telefonmentes napot szervez. 

Meg szeretném mutatni a gyerekeknek, hogy játszani nem csak a virtuális valóságban lehet. Az esemény egyben jótékony célt is szolgál, mert a bevételből beteg gyermekek álmát szeretném valóra váltani

 – mondja a fiatal nő, aki nem tud elmenni egy elesett gyermek mellett sem.

A mai gyerekek nagy többsége virtuális autizmussal küzd, amiről sok esetben nem tudnak a szülők. Az interaktív show, amit középsúlyos fogyatékos gyerekeknek vannak kifejlesztve, annyira leköti a nézők figyelmét, hogy eszükbe sem jut a telefon után nyúlni

 – folytatja Dudás Ildikó, akinek a másik fontos küldetése az év utolsó két napjára, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a helyes táplálkozásra.

Az emberek sok esetben azt gondolják, hogy csak a kézzel fogható ajándék az igazi. Sok esetben azonban élményekkel, és tudással is meg lehet lepni a gyermekeket. Ezek hosszú távon meg tudják határozni a fiatalok fejlődését, így jótékony hatásukat egy életen át lehet élvezni

 – zárja a beszélgetést Ildikó, aki az idei évet is munkával fogja búcsúztatni. 

 

