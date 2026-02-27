Ezért rendkívül fontos, hogy megmaradjon az olcsó orosz olaj!

Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel a Kossuth Rádiónak adott interjújában elmondta mekkora árkülönbség van a keleti és nyugati olaj között. Ezt annak kapcsán ismertette a kormányfő, hogy hosszú hetek óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül, mert az ukránok politikai okok miatt elzárták azt. Emiatt pedig Magyarország energiaellátási biztonsága veszélybe került, azonban a kormányfő mindent megtesz annak érdekében, hogy a helyzet mielőbb rendeződjön és továbbra is az olcsó orosz olajat tudja megvásárolni az ország.

Orbán Viktor elmondta mit okozna, ha nem a Barátság vezetéken keresztül érkezne a kőolaj. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Barátság vezeték: ezért rendkívül fontos az orosz olaj beszerzése

A kormányfő ismertette azokat a gazdasági adatokat, amelyek szerint az orosz hordónkénti ára 13 dollárral olcsóbb, mint a nyugati. Sőt, ha a szállítást is figyelembe vesszük, akkor ez az összeg eléri a 20 dolláros különbözetet is.

Ezt követően a MOL hivatalos adatairól is beszámolt és elmondta, hogy azok alapján kimutatható, ha nincs orosz olaj, akkor ezer forint környékére csúszik fel az üzemanyag literenkénti ára, amely gazdasági káoszt is hozna magával.

Mindezek mellett arra is gondolni kell ezzel kapcsolatban, hogyha Magyarország leválna az orosz olajról, akkor hiány lépne fel a Közép-Kelet Európai piacon és csak a Shell tudná pótolni a kiesett mennyiséget, amely sokkal drágább olajat eredményezne.

Ha egy térségben, jellemzően az olcsó orosz olaj eltűnik, akkor az árak felfelé mennek. Már csak azért is, mert a kettő között, tehát az uráli és a Brentet típusú olaj között egy jelentős különbözet van a hordónkénti árban.

– magyarázta Palóc André a Nemzetgazdasági minisztérium szóvivője, majd hozzátette, hogy az orosz olaj tartós kiesése hiányt okozna, aminek pedig mindenki a vesztese lenne, nemcsak Magyarország.

Ennek a következménye lehet az, hogy az üzemanyag ára jócskán drágább lesz. Illetve a drágulást három dolog okozza, elsősorban a hiány, valamint a két olaj közötti árkülönbség és az, hogy a a finomítókban nem lehet bármilyen összetételű kőolajat finomítani.

Nem lehet egyből betáplálni a másik típusút, ez nem így működik, hogy az ember csak beönti az Uralba a Brentet, és akkor az felcserélhető.

– magyarázta a szóvivő.