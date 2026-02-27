Zelenszkij ukránbarát magyar kormányt akar, a Tisza a Shell-el pedig olcsó olajat nem

Az olajszállítást haladéktalanul meg kell indítani, írta Orbán Viktor reggeli posztjában és jelentette ki a rádióinterjújában is, hiszen Vologyimir Zelenszkij állításával szemben a leállásnak nincs technikai oka. A politikai nyomásgyakorlás nem csupán Ukrajnából és Brüsszelből érkezik, de a hazai ellenzék számára is hasznot jelenthet, ha Magyarország leválna az olcsó orosz energiáról.

(Barátság vezeték, olajfinomító, Zelenszkij)

Fotó: Martin Divisek / MTI

A brüsszeli vezetés nyíltan beállt Ukrajna mellé nem is egy, hanem két Európai Uniós tagállam hátrányára. Nem csupán Magyarország, de Szlovákia számára is kedvezőtlen, hogy több hete nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken.

Ráadásul a Tisza Párt programhirdetése szerint le kellene válnunk az orosz olajról, a források tekintetében pedig "diverzifikáltságra" van szükség. Kapitány István volt Shell-alelnökről is beszélt ma a miniszterelnök, aki mindenáron levágná Magyarországot az olcsó orosz olajról.

Kapitány István, a Shell volt alelnöke, Magyar Péter szövetségese, a Tisza szakértője - Fotó: Bors

Azért tartom veszélyesnek a Shell-ből ideejtőernyőztetett tiszás energiapolitikus programhirdetését, amely szerint le kell választanunk magunkat az orosz olajról, közben arról is beszél, hogy diverzifikálásra van szükség. Amit a Tisza Párt és Magyar Péter mond, az mese. Azért mondják ezeket, mert Ukrajnából pénzelik őket. Egy ismert kém szervezte Magyar Péter ukrajnai útjait. Nekik ukránbarát kormány kell, olyan, amely nem akadályozza a finanszírozásukat, lejön az orosz gázról és támogatja a háborút. Ezzel szemben mi nem adunk katonákat, fegyvereket, és nem sodródunk bele a háborúba

– fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban.



