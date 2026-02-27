RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: nem adunk fegyvereket és pénzt az ukrán háborúba

Nem adunk fegyvereket és végképp nem fogunk katonákat adni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27. 10:51
orbán viktor kossuth rádió háború

A háborús veszély soha nem volt olyan közel Magyarországhoz, mint a mostani időszakban, de nem engedjük, hogy belesodorjanak, belevonjanak bennünket, nem adunk fegyvereket és végképp nem fogunk katonákat adni - jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.
 

 


Orbán Viktor rámutatott: "egész Európában rajtunk kívül, meg a szlovákokon kívül - és most már a cseheknél is van tónusváltozás - mindenki úgy beszél a háborúról, mint a mi háborúnkról, mintha ez a nyugat-európaiak háborúja lenne, és az ő fejükben az is, a mienkben nem". "Mi sajnáljuk az ukránokat, értjük mi történik, de nekünk ehhez a háborúhoz nincsen semmi közünk, nem veszünk benne részt" - hangoztatta.

