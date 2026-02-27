RETRO RÁDIÓ

Ne hagyd ki a kínálkozó lehetőséget: nagyszerű randi vár erre a csillagjegyre

Érdemes nyitott szemmel járnia ennek a csillagjegynek. Mutatjuk a részleteket!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27. 08:00
napi horoszkóp ezotéria horoszkóp

A 2026. február 27-ei napi horoszkóp szerint ennek a csillagjegynek pénteken érdemes randiznia, hiszen rátalálhat a szerelem. Mutatjuk, hogy kinek!

csillagjegy, horoszkóp, szerelem
Napi horoszkóp - nagyszerű randi vár erre a csillagjegyre Fotó: Freepik - illusztráció

Kos

A délelőtt sok kihívást hoz önnek. Délután viszont megkönnyebbülve tapasztalja, hogy kezdenek összerendeződni a dolgok. Lesz egy probléma, amit ennek hatására egészen más színben lát, és rájön, hogy ön fújta fel a dolgokat...

Bika

Pénteken Önre a legerősebben az uralkodó bolygója, a Vénusz fényszöge hat. Ennek hatására olyan erős a kisugárzása, hogy tényleg bárkit levesz a lábáról. Érzi is, hogy vonzza az embereket. Ez persze a párkapcsolatára is jó hatással van. Mindegy, mióta vannak együtt, most újból felébred a szenvedély önök között!

Ikrek

A Merkúr kedvező fényszöge a Holddal önnek extrán jó hír. Bármivel is küszködött mostanában, a viharfelhők kezdenek eloszlani. Nem varázsütésre, persze, mint a mesékben, de érzékelhetően könnyebbé válnak az ügyei.

Rák

A Merkúr már retrográd a Halakban, és ez gyógyító hatással lesz önre és a kapcsolataira. Ha valakivel kapcsolatban úgy érzi, van néhány tisztázni valójuk egymással, akkor ma meg is nyílik rá a lehetősége, hogy lépéseket tegyen ez irányban. Igyekezzen megadni a módját a dolgoknak, de ne essen túlzásba.

Oroszlán

Pénteken a kisugárzását nagyon felerősíti az a tűz, amit a Mars és a Vénusz ébreszt önben. Nagyon jó nap ez randira, ismerkedésre, vagy csak egyszerűen beszélgetni egy nagyot valakivel. A március izgalmas hónap lesz az ön számára, és ennek előszelét már most is tapasztalhatja.

Szűz

Legyen a szokásosnál is figyelmesebb! Kaphat ugyanis olyan információt, amelynek hatására meglát egy összefüggést és a lehetőséget is a kialakuló szituációban. A kérdés már csak az, mit kezd ezzel az információval?

Mérleg

Ma lehet valami negatív, mérgező a munkahelyi légkörben, vagy máshol az ismerősök között. Ne hagyja, hogy ma mások pesszimista energiái tönkretegyék a napját, a jó hangulatát. Ma szüksége lehet minden tudatosságára, hogy ezt kizárja, és felülemelkedjen ezen. Sikerülni fog, és cserébe része lesz egy nagyon szép élményben is.

Skorpió

Pénteken joggal érzi, hogy igazán elemében van! Most nagyon is segítő energiák hatnak önre. Érdemes bevetnie az intuícióját, ha döntéshelyzetbe kerül, mert az most jó irányba viszi el. Pénzügyi siker lehetséges.

Nyilas

Pénteken jól teszi, ha felvállalja a konfliktust valakivel. Lehet, hogy nem mindenki ért önnel mindenben egyet, de azt senki sem tagadhatja, hogy következetes és egyenes. Ma egy kisebb vitát generálhat maga körül, de mindez végül előbbre fogja vinni a dolgokat.

Bak

Pénteken egy nehéz munkahelyi helyzetből akkor tud a legkönnyebben kiszabadulni, ha őszintén elmondja, mi a valóság, még ha ennek egy része esetleg kellemetlen is. Ha ezt teszi, még olyanok is ön mellé állnak, akik amúgy más véleményen vannak, mint ön.

Vízöntő

Ma lehet, hogy egy élmény során különös erővel érzi meg, hogy ami ön körül történik, az valamilyen nagyobb erő műve, és ez spirituálisan is megérinti, szinte látja a rejtett összefüggéseket. Az is lehetséges, hogy különös jelet kap.

Halak

Pénteken nagyon harmonikus napja lehet, de ehhez az is kell, hogy át tudja látni valakinek a szándékait. Teljesen nyilvánvaló, hogy az illető azon mesterkedik, hogy akadályozza és keresztbe tegyen önnek. De ha keresztülnéz rajta, akkor ki fog fulladni a próbálkozása, és hamar feladja a dolgot.

 

