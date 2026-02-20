Rendkívüli helyzet: brutális körülmények az utakon a hóvihar miatt

Egymást érik a balesetek és elakadások az ország nyugati felében. Sé községben a feje tetejére borult egy autó és kis híján a patakba csúszott a hihetetlen hóvihar miatt.

Hókotrók helyett a viharos erejű szél tisztítja meg az utakat az ország nyugati felében. Fotó: VN

A vaol.hu értesülései szerint folyamatosan érkeznek a bejelentések a rendőrségre balesetek és elakadt autók miatt. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy csak akkor induljon útnak, ha feltétlenül szükséges!

Sében egy autó a Szabadság utcai híd mellett csúszott bele kis híján a Szinesei-patakba. Az autó sofőrje könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.