Rendkívüli helyzet: brutális körülmények az utakon a hóvihar miatt
Hókotrók helyett a viharos erejű szél tisztítja meg az utakat az ország nyugati felében.
Egymást érik a balesetek és elakadások az ország nyugati felében. Sé községben a feje tetejére borult egy autó és kis híján a patakba csúszott a hihetetlen hóvihar miatt.
A vaol.hu értesülései szerint folyamatosan érkeznek a bejelentések a rendőrségre balesetek és elakadt autók miatt. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy csak akkor induljon útnak, ha feltétlenül szükséges!
Sében egy autó a Szabadság utcai híd mellett csúszott bele kis híján a Szinesei-patakba. Az autó sofőrje könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre