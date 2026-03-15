„Menőbb vagyok, mint Indiana Jones!” – Tenerifén edzi magát a világutazó Matyi, a TikTok-sztár készül a nagy visszatérésre

Barlangokban olvassa a Bibliát, és testileg is felvértezi magát Polgár Mátyás a kőkemény tervére. A TikTok-sztár világutazónak a sérült lába miatt kellett félbeszakítania az El Camino zarándokútját, ám most újra erős, hogy folytassa. Tenerifén készül a visszatérésre, és közben egy videósorozattal inspirál másokat.

Szerző: Erdei Róbert Arnold
Létrehozva: 2026.03.15. 19:15
Módosítva: 2026.03.15. 19:31
El Camino zarándokút sérülés TikTok Tenerife

Polgár Mátyás nagy utat járt be testileg és lelkileg, mire ki tudta mondani, hogy készen áll újra ringbe szállni az El Camino útjára. A magyar tiktokernek az útját egy lábsérülés szakította félbe. Az ösztönei hajtották, és végül Tenerifén kötött ki: gőzerővel készül a nagy visszatérésre.

El Camino
Polgár Mátyás célja az El Camino folytatása / Fotó: Beküldött fotó

Mi a célja az El Camino zarándokúttal?

Tavaly, 2025 májusában még úgy tűnt, Mátyás jó úton halad, hogy elérje az ő horizontját: az El Caminón szeretett volna végigmenni. A TikTok-oldalán ezrek követték, hogyan valósítja meg a bakancslistás álmát, ahol kőkemény megpróbáltatások és isteni csodák is történtek vele: eltévedt egy erdőben, nem volt vize, ám a Mindenható nem engedte el a kezét és kapott tőle segítséget.

A zarándoklásával az elmúlt 25 évére keresi a választ:

  • Ki volt mellette?
  • Mennyire erősek valójában az emberi kapcsolatai másokkal?
  • Elég erős egyedül az életben?

Egyre több mindent tisztábban látott magáról, mígnem tavaly június 7-én, az osztrák hegyekben a sors közbeszólt: a bal lába lesérült.

„Nem tudtam behajlítani a lábam, be volt vizesedve, forró volt” – idézte fel Matyás. Remélte, hogy végig tudja csinálni az utat, ám tavaly augusztusban muszáj volt félbeszakítania.

Úgy láttam, hogy már nagyon népszerű az El Camino, a csapból is folyt, sokan csinálták és éreztem, hogy így nem tudok egyedit alkotni. Elfogyott az egész út varázsa, hogy tényleg rólam szól, a lábam sem volt még az igazi, ezért szüneteltetni akartam az egészet

– idézte fel.

A bécsi kávétól a barlangokig

Fél év alatt újraépítette önmagát. Előbb visszatért Magyarországra, aztán Bécsben kötött ki, ahol egy kávé mellett dőlt el minden. Mire kiitta a csészét, tudta, merre viszi az útja: Tenerife lett a célállomás! A sziget, ahol a lábát és önmagát is felkészítheti az El Camino-kalandra!  Három hónapja, január 8-a óta van a Kanári-szigeteken. Belevetette magát a nomád életbe: közösségekben élt, ha kellet, „lejárt” zöldségeket mentett meg az enyészettől.

„Kukából szedtem az élelmet, újrahasznosítottam a kidobott ételt, ha a bevásárlóközpontoknál tettek ki egy láda zöldséget, mert már nem tudták eladni, akkor vettem belőle” – vallotta be.

Barlangokban alszik, és egy időre eltűnt a közösségi média radarjáról, digitális detoxba helyezte magát, hogy feltöltődjön.

Tenerifén elég népszerűek a barlangok. Sok itt barlanglakó és sátrazó. Elvonultam én is egy barlangba egy darabig, ahol rájöttem, min kell változtassak, hogy újra legyen kíváncsiságom, kreativitásom. Lelkileg megerősített a befelé figyelés. Azóta is mindig találok magamnak barlangot, ahol lehetek, de a szabadban is szoktam aludni.

– mesélte tovább.

A világutazó Mátyás barlangokban hajtja álomra fejét / Fotó: Beküldött fotó

„Amíg a lábam bírja” – A nagy visszatérés

Matrac, gázfőző, fazék, víz, túrabot – és a legfontosabb: a Biblia az ő túlélőcsomagja. Ha úgy érzi, tanácsra van szüksége, mindig a Szentíráshoz fordul.

„Össze vagyunk kötve. Van, hogy random kinyitom és ott nyílik ki, ahol a kérdéseimre választ találhatok. Legutóbb a Prédikátorok könyvéből olvastam egy részt, ami a dolgok idejéről és rendjéről szól, hogy minden kivirágzik. Az egész napomat bearanyozta az a mondat, motivált és indultam tovább” – mondta lelkesen, kiemelve: egy saját mondása is született, ami erőt ad neki.

A bátorság egy elixír, és azt félelemmel kell meginni. Tök mindegy, hogy mennyire félsz a dolgoktól, ha belevágsz, a végére érsz. Ez visz most előre

– mondta vidáman.

Nem hiszed el! Mátyást a Biblia mellett a Borsban róla megjelent cikkei is inspirálják. Története egészen Teneriféig jutott! /  Fotó: Beküldött fotó

Három hónapja van Tenerifén, ami az ő gyakorlópályája, ahol a sérült lába gyógyulhat és ő is edződhet az El Caminóra.

„Mindig is fájt a szívem, hogy a zarándokutam félbe maradt. Ez az év nekem a lezárásokról szól, és ezt is ideje befejeznem. Tenerife a hely, ahol a lábam tud pihenni– mondta.

Mátyás egy új TikTok-sorozatot is indított Amíg a lábam bírja címmel. A bal lába mára annyira jól van, hogy egy hete újra kitartóan gyalogol, a szigetet akarja körbesétálni, ráadásul példaértékű célt is kitűzött az útra: dopaminmentes életre esküszik, a tesztút végére a cigit is leteszi.

Tudok magamnak nemet mondani, a jelenemet építem. Három hét múlva, áprilisban a zarándokútra visszatérek. Olyan, mintha az El Camino ki tudna rajtam fogni, de nem! A lényeg, hogy le tudjam győzni, végigcsinálni és ezzel magam is leküzdöm. Nincs lehetetlen, én menőbb vagyok, mint Indiana Jones!

– zárta szavait. 

Matyi videóját a felkészítő kalandról itt nézheted meg:

@mmatyass16 Nehéz volt elindulni mert ha csak egy barlang is, biztos pont volt a túrámon. Visszamenni az ismeretlenbe nem egyszerű, de én épp ebben vagyok profi. 32,5 km,tökéletes nap volt, a következő napokban Anaga rejtélyei fognak elénk tárulni. Letsgooooo. #nekedbeszeretnémlátni #menjenforyou #tenerife #kaland #utazás ♬ original sound - teeharpo

 

