„Menőbb vagyok, mint Indiana Jones!” – Tenerifén edzi magát a világutazó Matyi, a TikTok-sztár készül a nagy visszatérésre
Barlangokban olvassa a Bibliát, és testileg is felvértezi magát Polgár Mátyás a kőkemény tervére. A TikTok-sztár világutazónak a sérült lába miatt kellett félbeszakítania az El Camino zarándokútját, ám most újra erős, hogy folytassa. Tenerifén készül a visszatérésre, és közben egy videósorozattal inspirál másokat.
Polgár Mátyás nagy utat járt be testileg és lelkileg, mire ki tudta mondani, hogy készen áll újra ringbe szállni az El Camino útjára. A magyar tiktokernek az útját egy lábsérülés szakította félbe. Az ösztönei hajtották, és végül Tenerifén kötött ki: gőzerővel készül a nagy visszatérésre.
Mi a célja az El Camino zarándokúttal?
Tavaly, 2025 májusában még úgy tűnt, Mátyás jó úton halad, hogy elérje az ő horizontját: az El Caminón szeretett volna végigmenni. A TikTok-oldalán ezrek követték, hogyan valósítja meg a bakancslistás álmát, ahol kőkemény megpróbáltatások és isteni csodák is történtek vele: eltévedt egy erdőben, nem volt vize, ám a Mindenható nem engedte el a kezét és kapott tőle segítséget.
A zarándoklásával az elmúlt 25 évére keresi a választ:
- Ki volt mellette?
- Mennyire erősek valójában az emberi kapcsolatai másokkal?
- Elég erős egyedül az életben?
Egyre több mindent tisztábban látott magáról, mígnem tavaly június 7-én, az osztrák hegyekben a sors közbeszólt: a bal lába lesérült.
„Nem tudtam behajlítani a lábam, be volt vizesedve, forró volt” – idézte fel Matyás. Remélte, hogy végig tudja csinálni az utat, ám tavaly augusztusban muszáj volt félbeszakítania.
Úgy láttam, hogy már nagyon népszerű az El Camino, a csapból is folyt, sokan csinálták és éreztem, hogy így nem tudok egyedit alkotni. Elfogyott az egész út varázsa, hogy tényleg rólam szól, a lábam sem volt még az igazi, ezért szüneteltetni akartam az egészet
– idézte fel.
A bécsi kávétól a barlangokig
Fél év alatt újraépítette önmagát. Előbb visszatért Magyarországra, aztán Bécsben kötött ki, ahol egy kávé mellett dőlt el minden. Mire kiitta a csészét, tudta, merre viszi az útja: Tenerife lett a célállomás! A sziget, ahol a lábát és önmagát is felkészítheti az El Camino-kalandra! Három hónapja, január 8-a óta van a Kanári-szigeteken. Belevetette magát a nomád életbe: közösségekben élt, ha kellet, „lejárt” zöldségeket mentett meg az enyészettől.
„Kukából szedtem az élelmet, újrahasznosítottam a kidobott ételt, ha a bevásárlóközpontoknál tettek ki egy láda zöldséget, mert már nem tudták eladni, akkor vettem belőle” – vallotta be.
Barlangokban alszik, és egy időre eltűnt a közösségi média radarjáról, digitális detoxba helyezte magát, hogy feltöltődjön.
Tenerifén elég népszerűek a barlangok. Sok itt barlanglakó és sátrazó. Elvonultam én is egy barlangba egy darabig, ahol rájöttem, min kell változtassak, hogy újra legyen kíváncsiságom, kreativitásom. Lelkileg megerősített a befelé figyelés. Azóta is mindig találok magamnak barlangot, ahol lehetek, de a szabadban is szoktam aludni.
– mesélte tovább.
„Amíg a lábam bírja” – A nagy visszatérés
Matrac, gázfőző, fazék, víz, túrabot – és a legfontosabb: a Biblia az ő túlélőcsomagja. Ha úgy érzi, tanácsra van szüksége, mindig a Szentíráshoz fordul.
„Össze vagyunk kötve. Van, hogy random kinyitom és ott nyílik ki, ahol a kérdéseimre választ találhatok. Legutóbb a Prédikátorok könyvéből olvastam egy részt, ami a dolgok idejéről és rendjéről szól, hogy minden kivirágzik. Az egész napomat bearanyozta az a mondat, motivált és indultam tovább” – mondta lelkesen, kiemelve: egy saját mondása is született, ami erőt ad neki.
A bátorság egy elixír, és azt félelemmel kell meginni. Tök mindegy, hogy mennyire félsz a dolgoktól, ha belevágsz, a végére érsz. Ez visz most előre
– mondta vidáman.
Három hónapja van Tenerifén, ami az ő gyakorlópályája, ahol a sérült lába gyógyulhat és ő is edződhet az El Caminóra.
„Mindig is fájt a szívem, hogy a zarándokutam félbe maradt. Ez az év nekem a lezárásokról szól, és ezt is ideje befejeznem. Tenerife a hely, ahol a lábam tud pihenni” – mondta.
Mátyás egy új TikTok-sorozatot is indított Amíg a lábam bírja címmel. A bal lába mára annyira jól van, hogy egy hete újra kitartóan gyalogol, a szigetet akarja körbesétálni, ráadásul példaértékű célt is kitűzött az útra: dopaminmentes életre esküszik, a tesztút végére a cigit is leteszi.
Tudok magamnak nemet mondani, a jelenemet építem. Három hét múlva, áprilisban a zarándokútra visszatérek. Olyan, mintha az El Camino ki tudna rajtam fogni, de nem! A lényeg, hogy le tudjam győzni, végigcsinálni és ezzel magam is leküzdöm. Nincs lehetetlen, én menőbb vagyok, mint Indiana Jones!
– zárta szavait.
