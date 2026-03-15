„Menőbb vagyok, mint Indiana Jones!” – Tenerifén edzi magát a világutazó Matyi, a TikTok-sztár készül a nagy visszatérésre

Polgár Mátyás nagy utat járt be testileg és lelkileg, mire ki tudta mondani, hogy készen áll újra ringbe szállni az El Camino útjára. A magyar tiktokernek az útját egy lábsérülés szakította félbe. Az ösztönei hajtották, és végül Tenerifén kötött ki: gőzerővel készül a nagy visszatérésre.

Polgár Mátyás célja az El Camino folytatása / Fotó: Beküldött fotó

Mi a célja az El Camino zarándokúttal?

Tavaly, 2025 májusában még úgy tűnt, Mátyás jó úton halad, hogy elérje az ő horizontját: az El Caminón szeretett volna végigmenni. A TikTok-oldalán ezrek követték, hogyan valósítja meg a bakancslistás álmát, ahol kőkemény megpróbáltatások és isteni csodák is történtek vele: eltévedt egy erdőben, nem volt vize, ám a Mindenható nem engedte el a kezét és kapott tőle segítséget.

A zarándoklásával az elmúlt 25 évére keresi a választ:

Ki volt mellette?

Mennyire erősek valójában az emberi kapcsolatai másokkal?

Elég erős egyedül az életben?

Egyre több mindent tisztábban látott magáról, mígnem tavaly június 7-én, az osztrák hegyekben a sors közbeszólt: a bal lába lesérült.

„Nem tudtam behajlítani a lábam, be volt vizesedve, forró volt” – idézte fel Matyás. Remélte, hogy végig tudja csinálni az utat, ám tavaly augusztusban muszáj volt félbeszakítania.

Úgy láttam, hogy már nagyon népszerű az El Camino, a csapból is folyt, sokan csinálták és éreztem, hogy így nem tudok egyedit alkotni. Elfogyott az egész út varázsa, hogy tényleg rólam szól, a lábam sem volt még az igazi, ezért szüneteltetni akartam az egészet

– idézte fel.

A bécsi kávétól a barlangokig

Fél év alatt újraépítette önmagát. Előbb visszatért Magyarországra, aztán Bécsben kötött ki, ahol egy kávé mellett dőlt el minden. Mire kiitta a csészét, tudta, merre viszi az útja: Tenerife lett a célállomás! A sziget, ahol a lábát és önmagát is felkészítheti az El Camino-kalandra! Három hónapja, január 8-a óta van a Kanári-szigeteken. Belevetette magát a nomád életbe: közösségekben élt, ha kellet, „lejárt” zöldségeket mentett meg az enyészettől.

„Kukából szedtem az élelmet, újrahasznosítottam a kidobott ételt, ha a bevásárlóközpontoknál tettek ki egy láda zöldséget, mert már nem tudták eladni, akkor vettem belőle” – vallotta be.