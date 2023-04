Tudod, mi a digitális detox? - tégy magadért és a gyermekedért!

"Felnőttként van emlékünk egy társas kapcsolatokban gazdagabb offline életről, de személyiségtől és környezettől függően be tud kebelezni az online világ. A gyerekekről ez nem mondható el, mert ők beleszületnek ebbe. Jobban értenek a mobileszközökhöz, de nincs mögöttük a társas kapcsolatok tapasztalata, küzdelmei, így nagyobb mértékben vannak kitéve az ezzel járó veszélyeknek is. A felnőtteké a felelősség, mint ahogy azt a környezetvédelem kapcsán is hangoztatják. Azoké a felnőtteké, akik maguk is egyre inkább bevonódnak, és veszítik el a kapcsolatukat a való világgal, munkájuk, hobbijuk, vagy csak szokásaik révén.

A beszélgetés részvevői:

Vitéz Éva - DigitDetox alapító

Tóth Réka Ibolya - moderátor, a MNDFL flow well-being ügynökség alapítója

Itt megismerhetsz módszereket saját egyensúlyod fenntartásához."

Időpont: 2023.04.28. 18.00

Helyszín: Budapest, Veres Pálné utca 12. - Scruton V.P.

Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.