Gyereknap a Budaörsi Repülőtéren

A repülés rajongói gyermeknapon sem maradnak programok nélkül, hiszen május 25-én, vasárnap egész nap ismét izgalmas élmények várnak kicsikre és nagyokra egyaránt a Budaörsi Repülőtéren.

A rendezvényen rengeteg érdekes és izgalmas program várja a családokat. Kicsiknek és nagyobbaknak is érdemes ellátogatni a Repülőtéri Gyereknapra: lesz ugráló, mobil kalandpark, jelmezes animátorokkal is találkozhatnak a gyerkőcök és a legkisebbekről sem feledkeztek el a szervezők, hisz MVM babajátszó is lesz.

Idén is megtalálható lesz az Utazó Planetárium a Budaörsi Repülőtéren, így a nap folyamán folyamatos csillagászati előadásokon vehetnek részt az érdeklődők. Dőlj hátra a kényelmes székben, és készülj az égi előadásokra.

Repülőtér lévén persze a legnagyobb élmény a sétarepülés lesz, amit a repülés szerelmesei biztosan élvezni fognak. De emellett több katonai járművet is megtekinthetnek az érdeklődők.

Az esemény alatt nem fognak éhezni sem az érkezők, hiszen gasztro udvar is várja őket, ahol finom ételeket és italokat lehet majd fogyasztani.

Összességében, ha te is szeretnél egy igazán emlékezetes Gyermeknapot eltölteni a családdal, akkor mindenképpen látogass el a Budaörsi Repülőtérre 2025. május 25-én 10.00 – 19.00 óra között! A sokféle program és a jó hangulat garantáltan felejthetetlen élményeket fog nyújtani mindenkinek. Ne hagyd ki!

Időpont: május 25. (vasárnap) 10.00-19.00

Helyszín: Budaörsi repülőtér (1112 Budapest, XI. kerület, Kőérberki út 36.)