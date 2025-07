Magyar királyt koronáznak Pozsonyban a hétvégén!

A Pozsonyi Koronázási Napokon, július 25. és 27. között Pozsony – amely közel 300 évig koronázási város volt –utcái életre kelnek. A koronázási hétvégén a magyar korona másolatát állítják ki a Régi Városházán (MMB), amellyel több mint 50 magyar királyt, köztük III. Károlyt koronázták meg 1712-ben. Ezt elevenítik meg idén.

Koronázás Pozsonyban: III. Károly magyar királyt koronázzák Pozsonyban a hétvégén

Július 25-én, péntektől tematikus túrák lesznek – III. Károly koronázása és élete címmel. Az idei év egyik újdonsága a Szent Márton Székesegyház presbitériumának megnyitása, ahol magyar királyokat és királyi feleségeket koronáztak – a falon megtaláljuk az itt megkoronázott uralkodók listáját is. A koronázási ünnepségről természetesen nem hiányozhat a bor sem! Borkóstolókkal készülnek, amelyek között lesz egy királyi bor is, a Frankovka modrá – Kékfrankos, amely Mária Terézia rendelete szerint kiváltságos ital és a császári udvarnak is szállították.

Harcművészet lóháton Pozsonyban

A fő program pénteken 18.30-kor kezdődik. a Tyršovo nábrežie-n, ahol lovagi torna és solymászati előadás várja a látogatókat, benne lovasvadászattal és vadászkutya-bemutatóval.

A lovagi torna sem marad el a koronázási napokon

Szombaton 15.30-kor kezdődik a 200 fős történelmi felvonulás korabeli jelmezekben a pozsonyi vár előtt, a Svätopluk szobornál. A király és a királyné mellett ott lesz a kíséretük: díszőrség, papság, nemesség, udvari zenészek. A koronázási menet 16 órakor indul a Bécsi kapun keresztül a város felé, ahol 17 órakor kezdődik az Úton Pressburgba című történelmi-színházi előadás – III. Károly koronázásának történetével, tánccal, lovagi tornával. Az előadás a koronázási rituáléval és a közönség előtt történő koronázási eskütétellel zárul. A szombati program fináléja a gálakoncert a Szent Márton Székesegyházban.

Szombaton 16 órakor indul a menet

A vasárnap ideális lesz a nyugodt tematikus túrákhoz: a presbitérium a Szent Márton Székesegyházban, a magyar korona másolatának megtekintése a Régi Városházán, vagy egy jó borkóstoló.

A szelfi ponton bárki lehet király vagy királynő

Lehetsz te is király vagy királynő, a koronázás most mindenkinek kijár

A látogatók a mesterséges intelligenciának köszönhetően maguk is királlyá vagy királynővé válhatnak. A fotózási ponton elkészíthetik saját koronázási portréjukat Pozsonyból!