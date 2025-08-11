Most jött: Elesett az M7 Budapest felé

Rohantak a tűzoltók a helyszínre.
Utoléréses balesetet szenvedett két személykocsi az M7-es sztráda 36-os kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon - írja a Katasztrófavédelem. A két kocsiban összesen hárman utaztak. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést.
