Most jött: balesetet szenvedett Sipos F. Tamás
Kiderült, mi okozta Sipos F. Tamás balesetét.
Az Exotic nevű formációból is ismert Sipos F. Tamás aggasztó képpel jelentkezett a közösségi oldalán, ugyanis a felvételen bekötözve látható az Országos Traumatológiai Intézetben. Az énekes mosolyog a fotón, így valószínűleg "nincs baj, baby", de ettől függetlenül rengeteg aggódó komment érkezett a zenész posztjához.
Bringáztam nyilvááán!!!
– írta a képhez Sipos F. Tamás.
A kerékpáros baleset körülményeiről egyelőre nincsenek hírek, de szerencsére úgy tűnik, hogy Sipos F. Tamás jól van.
